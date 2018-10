Per la Fiera Nazionale del Tartufo nasce il Pergola Truffle Burger

Si chiama “Pergola Truffle Burger” il panino al Tartufo di Pergola che sarà la assoluta novità della 23esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola che s’inaugura domenica 7 ottobre nella città dei Bronzi dorati, in provincia di Pesaro e Urbino.

Gusto e qualità con prodotti rigorosamente marchigiani e pergolesi. Si chiama “Pergola Truffle Burger” il panino al Tartufo di Pergola che sarà la assoluta novità della 23esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola che s’inaugura domenica 7 ottobre nella città dei Bronzi dorati, in provincia di Pesaro e Urbino.

La Giunta Baldelli è una fucina di idee e, in queste ultime settimane, ha lavorato per lanciare il “Pergola Truffle Burger”.

Dopo prove, accostamenti e una accurata selezione degli ingredienti, il “Pergola Truffle Burger” è stato perfezionato alla presenza degli chef, del sindaco Francesco Baldelli e del patron dell’hotel ristorante Giardino Massimo Biagiali, che ne ha curato la ricetta.

Semplicissimi, di assoluta qualità e tutti rigorosamente marchigiani e pergolesi, gli ingredienti.

Si tratta di un hamburger di carni dop marchigiane certificate, adagiato su pane morbido con farine tracciabili sempre marchigiane, bagnato con una riduzione di brodo di carne e accompagnato da burro di malga, con infine sua maestà il Tartufo Nero di Pergola macinato in salsa a ricoprire la carne del panino.

Il panino, che si potrà degustare nella Piazza del Gusto presso il ristorante “Marche da Mangiare” nelle tre domeniche della kermesse (7-14-21 ottobre), verrà protetto da un marchio.