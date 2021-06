Polizzi Generosa. “Formare il futuro in Sicilia”, tra innovazione e formazione. Se ne parla nel Feudo di Verbuncaudo il 28 Giugno

Formazione e Innovazione

Un importante programma di innovazione e formazione territoriale verrà presentato a Polizzi Generosa giorno 28 Giugno presso il Feudo di Verbuncaudo. Un progetto che nasce da un’iniziativa con studenti europei dell’Erasmus che saranno in visita a Polizzi, in una collaborazione con l’amministrazione comunale tra educazione scolastica e integrazione, per un prossimo futuro innovativo.

Una nuoca classe dirigente da formare per creare un futuro in Sicilia, prendendo atto della formazione territoriale tra turismo da riprendere e portare avanti, con la promozione ed eventuale commercializzazione dell’offerta nei diversi livelli di destinazione.



Il benvenuto verrà dato da parte dell’assessore al Turismo Giuseppina Macaluso e dall’Ass. al Bilancio Sandro Sauro che, presenteranno ai ragazzi l’importanza del territorio del Feudo nei suoi aspetti e la sua storia, esempio su ragazzi che non devono abbandonare la propria terra ma incentivarla sempre di più con l’aiuto della tecnologia , in un connubio indivisibile nei giorni attuali. L’evento costituirà, infine, un’occasione per approfondire tematiche inerenti i vantaggi dell’innovazione tecnologica in ambito agro-alimentare, con i prodotti tipici come lo Sfoglio di Polizzi, che verrà presentato e offerto ai presenti.



Un futuro imprescindibile per l’economia locale e il futuro giovanile di tanti che devono affontare e adoperarsi territorialmente e per il proprio futuro. Presenti Luca Li Vecchi, presidente della Cooperativa Sociale Verbuncaudo e il presidente del Consorzio e Legalità Vincenzo Liarda.



Antonio David