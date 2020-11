Professionalità e qualità: la Segafredo premia un gestore della franciacorta

Riconoscimento a Flora Villani dalla multinazionale del caffè

Sembrerebbe un periodo di immobilismo, di staticità e tristezza. Invece nonostante il mini lockdown avvenuto in tutta Italia, nella zona rossa lombarda, la voglia di fare è ancora una volta protagonista.

E' il caso di un bar bresciano della zona della Franciacorta, la cui gestrice ha ricevuto un importante riconoscimento da parte dell'azienda Segafredo Zanetti Spa. Flora Villani, gestore del Bar Flora di Rovato ha ricevuto una bella notizia che ha rallegrato anche i concittadini.

L’azienda ha infatti riconosciuto che il locale è uno dei pochissimi dell’area Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta ad aver accresciuto i consumi nonostante il periodo di lockdown. “Ci sembra doveroso sottolineare che questo risultato può essere solamente frutto della sua smisurata passione per il mondo del caffè, come ha dimostrato brillantemente nella sua esperienza nella Segafredo Academy, dove ci han riferito essere stata una delle migliori allieve corsiste” ha dichiarato Fabrizio Rainteri, Area Manager della Segafredo Zanetti Spa, riferendosi all’operato della Villani “la ringraziamo per tenere questo livello di professionalità elevato che siamo sicuri le porterà importanti traguardi e soddisfazioni. Le rinnoviamo i complimenti da tutto lo staff Segafredo”

Evidente la soddisfazione di Flora Villani, ventisettenne rovatese, il cui bar era già stato individuato tra i locali di qualità della Franciacorta a solo un anno dall’inaugurazione avvenuta a marzo 2019 “sono molto contenta di questo risultato. Ringrazio immensamente mio papà Antonio, la mamma, mio fratello e i miei parenti per avermi sostenuta in questa nuova attività”.

La famiglia Villani è presente da più di 30 anni sul territorio bresciano con diversi ristoranti tra cui il Veliero di Rovato, dove Flora ha mosso i primi passi nella ristorazione.

La Segafredo Zanetti ha voluto sottolineare l’importanza della miscela del caffè proposta dal Bar Flora, non un prodotto comune ma la migliore miscela (e quindi anche la più costosa) offerta dall'azienda.