Raccolta di siringhe a Cesena

Lunedi 20 gennaio alle ore 15.30 i volontari di Mondo libero dalla droga fanno una raccolta di siringhe nella zona di P.zza Aldo Moro a Cesena.

I volontari Mondo libero dalla droga faranno una raccolta di siringhe e pulizia della zona; visto che hanno ricevuto delle segnalazioni di siringhe abbandonate. Durante l’iniziativa i volontari saranno disponibili anche con opuscoli di prevenzione per chiunque ne fosse interessato.



Le azioni di bonifica rientrano tra le iniziative della Campagna Internazionale “Dico no alla droga” che rappresenta uno dei maggior sostenitori della “Fondazione per un mondo libero dalle droghe”.



Ogni anno milioni di vite vengono distrutte da alcuni tipi di droghe. L’aspetto più preoccupante del

problema è il danno creato ai giovani e la minaccia che ciò rappresenta per il futuro di ogni

nazione. Dato che il numero di giovani che cominciano a far uso di droga aumenta sempre di più, è

vitale fornire informazioni utili sui pericoli che essa rappresenta.



Dal momento che - come scrive L. Ron Hubbard filosofo umanitario a cui i Volontari dell’Associazione si ispirano - “…la conoscenza rende liberi…” è importante che i ragazzi e non solo, entrino in possesso di informazioni corrette per poi decidere, nel rispetto del libero arbitrio, cosa fare della propria vita. Per questo invitiamo tutti a visitare il sito ufficiale della Fondazione dove è possibile ordinare a titolo gratuito, tutti i materiali: opuscoli, dvd, itinerari per educatori.

Visita il sito: www.drugfreewordl.org

Per info 0544/30080