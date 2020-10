'Road map Innovazione tecnologica e diabete’ - Lombardia, 5 Ottobre 2020 - ORE 11

Il prossimo lunedì 5 Ottobre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘ROAD MAP INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE’, serie di appuntamenti regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ.

Il Covid ha messo in evidenza come il tema della gestione della cronicità sia fondamentale. Il diabete è un esempio di patalogia cronica a gestione complessa: oltre 3,2 milioni di pazienti dichiarano di essere affetti in Italia, con un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi. Le nuove innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in grado di cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia. La seconda tappa si terrà in Lombardia.



TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Cesare Berra, Direttore Dipartimento di Diabetologia e Malattie Metaboliche, Gruppo Multimedica

- Riccardo Bonfanti, Unità Operativa Pediatria e Neonatologia, Ambulatorio di Diabetologia Pediatrica San Raffaele Milano

- Silvano Casazza, Direttore Generale ATS Brianza

- Paolo Fiorina, Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano

- Marco Fumagalli, Consigliere III Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia

- Regina Dagani, Presidente Regionale AMD

- Tamara Grilli, Consigliere Nazionale FAND Lombardia

- Andrea Laurenzi, Coordinatore delle Tecnologie applicate al Diabete, Ospedale San Raffaele Milano

- Giuseppe Lepore, Responsabile Unità Semplice di Endocrinologia Ospedale “Papa Giovanni XXIII” Bergamo

- Gerardo Medea, MMG di Brescia - Responsabile Nazionale Area Metabolica Società Italiana Medici Generali SIMG

- Maria Luigia Mottes, Presidente Coordinamento Associazioni Malati Diabete Lombardia

- Patrizia Pappini, Presidente Sostegno 70, Vicepresidente CLAD, referente gruppo Associazione Persone con Diabete in età evolutiva

- Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia

- Simone Schiatti, Responsabile Governo della Farmaceutica, della Protesica e dei Dispositivi Medici, ARIA S.p.a.

- Roberto Trevisan, Direttore UOC Malattie Endocrine 1 - Diabetologia ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità



MODERANO:

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)

- Gabriella Levato, MMG Milano

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità







Per partecipare al webinar del 5 Ottobre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3ld9cPL











Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962