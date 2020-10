'Road map Innovazione tecnologica e diabete’ - Veneto, 6 Ottobre 2020 - ORE 11

Il prossimo martedì 6 Ottobre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘ROAD MAP INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE’, serie di appuntamenti regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ.

Il Covid ha messo in evidenza come il tema della gestione della cronicità sia fondamentale. Il diabete è un esempio di patalogia cronica a gestione complessa: oltre 3,2 milioni di pazienti dichiarano di essere affetti in Italia, con un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi. Le nuove innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in grado di cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia. La terza tappa si terrà in Veneto.



PARTECIPANO:

- Manuela Bertaggia, Consigliere FAND Veneto e Coordinatrice delle Associazioni Diabetici del Veneto

- Enzo Bonora, Responsabile Servizio di Diabetologia, Azienda Ospedaliera di Verona

- Albino Bottazzo, Presidente FAND

- Daniela Bruttomesso, Ospedale Civile di Padova SID

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Simonetta Lombardi, Responsabile di Diabetologia ed Endocrinologia Territoriale, Distretto Est e Distretto Ovest AULSS 8 Berica

- Claudio Maffeis, Direttore Pediatria indirizzo diabetologico e malattie del metabolismo, Scuola di medicina e chirurgia, Università degli Studi di Verona

- Francesco S. Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi “Tor Vergata”, Roma

- Roberto Mingardi, Direttore Sanitario Villa Berica, Vicenza - Francesco Mollo, Presidente SID Regione Veneto e Trentino Alto Adige

- Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea

- Natalino Simioni, Presidente Regionale AMD Veneto

- Marco Strazzabosco, Direttore UOC Malattie Endocrine, del ricambio e della nutrizione ULSS 8 Berica, Vicenza

- Elena Zattoni, UOC CRAV, Azienda Zero, Regione del Veneto



MODERANO:

- Daniela Boresi, Giornalista

- Gabriella Levato, Medico Medicina Generale

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità





Per partecipare al webinar del 6 Ottobre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2SiMTf5











