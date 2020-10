'Roadshow cronicità: gli scenari post Covid-19’ - Toscana, 8 Ottobre 2020 - ORE 11

Il prossimo giovedì 8 ottobre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘ROADSHOW CRONICITÀ: GLI SCENARI POST COVID-19’, serie di appuntamenti regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ, per fare il punto su la fibrillazione atriale, la BPCO e il diabete.

Sono tra le patologie croniche a maggior diffusione, costano 700 miliardi di euro l'anno in Europa e in Italia affliggono 24 milioni di persone. Questa nuova tappa si terrà in Toscana.



PARTECIPANO:

- Maria Cristiana Baggiore, Diabetologa USL Toscana Centro

- Gemma Bearzotti, Presidente Federazione Toscana Diabete

- Andrea Borraccini, Customer Value Leader Boerhinger Ingelheim

- Sergio Bottari, Presidente Regionale Federfarma

- Walter Castellani, Responsabile Dipartimento Fisiopatologia Respiratoria Ospedale Piero Palagi Firenze

- Mario Cecchi, Coordinatore Organismo Governo Clinico Regione Toscana

- Graziano Di Cianni, Coordinatore dell'Area Diabetologica dalla USL Toscana Nord Ovest e Direttore Diabetologia Livorno

- Paolo Francesconi, Responsabile Settore Sanitario dell'Osservatorio di Epidemiologia, ARS Toscana

- Giancarlo Landini, Direttore Dipartimento Medico e Specialistiche Mediche Azienda USL Toscana Centro

- Federico Lavorini, Direttore UO Pneumologia AOU Careggi Firenze

- Mauro Maccari, Responsabile Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità Regione Toscana

- Edoardo Mannucci, Direttore Diabetologia AOU Careggi Firenze

- Niccolò Marchionni, Direttore Dipartimento Cardiovascolare AOU Careggi

- Claudio Marinai, Responsabile Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Regione Toscana

- Marco Nerattini, Direttore Casa della Salute Firenze

- Mauro Ruggeri, Segretario Regionale SIMG Toscana

- Giuseppe Taurino, Direttore Dipartimento del Farmaco Azienda USL Toscana Nord Ovest

- Carlo Tomassini, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana



MODERANO:

- Paolo Guzzonato, Direttore Scientifico Motore Sanità

- Gabriella Levato, Medico di Medicina Generale

- Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico





Per partecipare al webinar dell'8 ottobre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/36vdLRj









