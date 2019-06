Rovigo, incontro informativo dedicato alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore prostatico

Iniziativa promossa dall’associazione Fincopp Veneto e organizzata in collaborazione con l'ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Rovigo e il C.S.V. di Rovigo

L'associazione Fincopp Veneto, in collaborazione con l'ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Rovigo e il "Centro di Servizio per il Volontariato" di Rovigo (in sigla “C.S.V. Rovigo”), organizza per giovedì 20 giugno 2019 un incontro informativo dal titolo “Prevenzione e diagnosi precoce del tumore della prostata”.

L'appuntamento è alle ore 17:00 presso la Sala conferenze del Centro di Servizio per il Volontariato.

Si parlerà di prevenzione, intesa sia come prevenzione primaria (l’adozione di stili di vita salutari), sia come prevenzione secondaria (la diagnosi precoce).

Obiettivo finale dell'incontro è quello di suscitare un maggiore interesse negli uomini e una maggiore attenzione e responsabilità verso la propria salute coinvolgendo non solo la popolazione di interesse, ma anche soggetti di sesso maschile non direttamente coinvolti nell'iniziativa.

L'invito a partecipare, con ingresso gratuito, è rivolto a tutta la cittadinanza.



Chioggia, 17 giugno 2019



Fonte: Fincopp Veneto

Email: fincopp.veneto@gmail.com