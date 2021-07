Sanità: Luca Zerba Pagella nuovo Presidente FAP

I Farmacisti Associati del Piemonte da 30 anni un network di professionisti

''Senza fedeltà degli associati la rete fa fatica ad essere leva di processi virtuosi. Se tutte le nostre farmacie mostrano una fedeltà media superiore all'80% è perchè in quasi 30 anni di vita del network i nostri iscritti hanno abbracciato tutti una consapevolezza: da soli siamo piccoli, in gruppo invece siamo forti''. Sono le parole del dott. Luca Zerba Pagella, da pochi giorni nuovo Presidente della FAP, Farmacisti Associati del Piemonte, nata nel maggio del 1993 e costituita da farmacisti titolari dislocati nelle province di Alessandria ed Asti. La F.A.P. svolge l’attività in una moderna struttura, di proprietà, ubicata in località Solero (Al). La superficie totale del magazzino è di circa 6.000 mq coperti di cui circa 1.000 mq sono stati resi funzionali per l’informatica, la contabilità, ed altre attività amministrative. Inoltre ci sono 5 mila metri quadri riservati allo stoccaggio e distribuzione del farmaco su un'area complessiva di 12 mila metri quadrati.



''La FAP - spiega il neo Presidente - ha realizzato un proprio Network che gestisce le Farmacie Associate come una 'catena' di farmacie private di proprietà di singoli farmacisti o società di farmacisti. Provvediamo al rifornimento completo dei prodotti ai nostri associati con consegna rapida e giornaliera. Inoltre - ci tiene a sottolineare Zerba - assicuriamo e gestiamo direttamente in farmacia una serie di servizi atti a migliorare il funzionamento della farmacia dal punto di vista gestionale e per offrire prestazioni professionali rivolte ai clienti dalla farmacia''. Inoltre è importante che le decisioni della centrale di acquisto ''vengano sentite come proprie da tutti gli affiliati farmacisti che hanno immediato riscontro della loro fedeltà. E' un processo che si autoalimenta - precisa il Presidente della FAP - grazie alla fedeltà riusciamo a strappare ai fornitori una scontistica estremamente interessante''.



Infine sulla pandemia sars-covid 19 e la significativa affermazione del ruolo del farmacista e della stessa farmacia quale avamposto del Servizio Sanitario Nazionale Luca Zerba rileva come ''grazie al ruolo fondamentale del farmacista quale professionista della salute ed alle nuove attività in farmacia come i tamponi ed i vaccini, la farmacia si è dimostrata ampiamente come avamposto nella guerra al Covid 19 nella prima fase e come presidio sanitario nei mesi successivi''.