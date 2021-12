Sfogliate Lab, l'eccellenza italiana

Amici del mondo web Buongiorno. Siamo lieti ed onorati di presentare l'eccellenza della Pasticceria Partenopea Napoletana, presente su tutto il Territorio Nazionale Italiano e non solo...E' si, parliamo dell'Azienda "Sfogliate Lab", eccellenza della Pasticceria Italiana, presente in varie Nazioni Europee...

Noi dell'Ufficio Stampa MP di Salvo De Vita, ci siamo permessi, di conoscere la realta' del marchio Sfofliate Lab, e, del lavoro che svolge quotidianamente.

Appena arrivati, siamo stati inseriti e introdotti nel grandioso Laboratorio di Pasticceria di Sfogliate Lab, con le preventive misure igienico Sanitarie, come previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute Italiana.

All'interno del Laboratorio, abbiamo verificato la realta' grandiosa di varie sezioni, e, vari operatori appassionati di Pasticceria, pronti a soddisfare le esigenze varie di ogni cliente. All'interno di esso, abbiamo ricevuto l'onore di conoscere lo Chef "Vincenzo Ferrieri", che ci ha deliziato nel dimostrarci la preparazione della classica e vera sfogliatella napoletana, per passare poi ad un idea pazzesca, la creazione del "Sfoglia Panettone" da lasciarsi col fiato sospeso e non smetterla piu' di gustarlo.

Tutto cio', e' possibile notarlo e apprenderlo mediante lo spot Ufficiale pubblicato su Social Network: Facebook, You Tube, Instangram di Salvo De Vita e non solo, basta digitare sul motore di ricerca: "Sfogliate Lab" sarete indirizzati ai vari link di comunicati Stampa Nazionali e Articoli Giornalistici Web Nazionali.

Fuoriusciti dal Laboratorio, ci portiamo verso il punto vendita di Sfogliate Lab, ove incontriamo con tanta gentilezza e accoglienza il Sign. Andrea Ferrieri, Gestore e responsabile della Vendita Europea dei prodotti del marchio Sfogliate Lab.

Possibilita' di usufruire del servizio di consegna in tutta Italia mediante Corriere.

Sfogliate Lab, e' situato al centro di Piazza Garibaldi (Napoli) ,a 50 metri dalla Stazione Centrale (Angolo).



Ufficio Stampa MP di Salvo De Vita