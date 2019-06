Simone Michielin, ovvero Antiquum di Vittorio Veneto, in Borghi d’Europa

Dopo la presentazione dei 10 Percorsi Internazionali presso la sede del Parlamento Europeo di Milano e la partecipazione al Festival dello Sviluppo Sostenibile, la rete internazionale Borghi d’Europa ha iniziato l’itinerario per individuare le ‘tappe’ dei Percorsi stessi.

Per quanto riguarda ‘I Mulini del Gusto e le Vie del Pane’, le visite in incognito per tracciare

in Italia la mappa delle ‘soste del gusto’ ha portato i giornalisti e i comunicatori di Borghi d’

Europa a Vittorio Veneto, a Ceneda, ove hanno incontrato Antiquum, panificio artigianale

di Simone Michielin e Lucrezia.



Un primo stage con la redazione di Borghi d’Europa si è svolto rigorosamente alle prime ore dell’alba,

per raccogliere le parole di Simone, impegnato con il forno a legno (firmato da un Maestro,Eros Pavesi di Rimini),

a ‘creare’ il pane di farine pregiate. Lucrezia, ha saputo accompagnare la storia del Nostro, lasciando il fascino

e la complessità di Venezia, per condividere questa avventura che, per altro, ha solide radici nel dna della famiglia Michielin.



Poi, nel giorno di apertura del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la testimonianza di Simone

per le Vie del Pane, nel corso di una trasmissione che ha dato voce anche a Grani Antichi FVG,

al Mulino Terre Vive e alla rete di pizzerie de L’Angolo Goloso, come dire, insomma, dal seme

alla tavola.



Un percorso non pubblicitario, ma di informazione onesta e ‘pulita’,che proporrà alle comunità

scolastiche un materiale didattico sulla storia del pane.

E, su queste scelte, Lucrezia e Simone ci sono e ci saranno.

Così va bene!