Sportello di ascolto per familiari di pazienti con Alzheimer e demenza senile

a demenza di Alzheimer ha, in genere, un inizio subdolo: le persone cominciano a dimenticare alcune cose, per arrivare al punto in cui non riescono più a riconoscere nemmeno i familiari e hanno bisogno di aiuto anche per le attività quotidiane più semplici.



La demenza di Alzheimer oggi colpisce circa il 5% delle persone con più di 60 anni e in Italia si stimano circa 500mila ammalati. È la forma più comune di demenza senile, uno stato provocato da una alterazione delle funzioni cerebrali che implica serie difficoltà per il paziente nel condurre le normali attività quotidiane. La malattia colpisce la memoria e le funzioni cognitive, si ripercuote sulla capacità di parlare e di pensare ma può causare anche altri problemi fra cui stati di confusione, cambiamenti di umore e disorientamento spazio-temporale.



Da questi presupposti nasce l'idea di intervenore a 360 gradi su tali problematiche.

Creare uno sportello di ascolto online per i familiari e i cargiver per dare i giusti imput di comportamenti da adottare quando si hanno in famiglia una persona colpita da Alzheimer o demenza senile.

Inoltre, sempre onlineed in modo autonomo si possono effettuare esercizi di stimolazione cognitiva.

La Terapia di Stimolazione Cognitiva è un intervento per le persone con demenza lieve o moderata. È stato progettato seguendo le indicazioni delle ultime revisioni della letteratura scientifica, quindi è un trattamento basato sull’evidenza.

Nonostante i notevoli progressi compiuti dalla scienza e dalla medicina nel settore delle demenze, le attuali terapie farmacologiche a disposizione offrono risultati solo parzialmente positivi. Diversi studi hanno dimostrato benefici maggiori a livello cognitivo quando il trattamento farmacologico viene asL'iniziati nasce dallì'essociato ad un trattamento non-farmacologico



L'iniziativa nasce dall'esperienza del Centro Oikosm comunita alloggio per anziani di Reggio Calabria, tel.0965 1816799

Il sito dove poter fare online gli esercizi di stimolazione cognitiva e' www.psicoterapia-online.eu