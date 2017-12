Nasce Stampante.com il nuovo sito che ti aiuta ad acquistare la stampante giusta

Scegliere la stampante giusta non è semplice: prezzi delle cartucce troppo alti, incompatibilità con il sistema operativo del PC o qualità di stampa scadente sono soltanto alcuni degli inconvenienti in cui un utente inesperto può incorrere. Stampante.com ti aiuta a scegliere la stampante giusta!

Spesso, attratti da prezzi incredibilmente bassi, acquistiamo la prima stampante in offerta sul volantino del supermercato per poi renderci conto che non è quella adatta a noi: prezzi delle cartucce troppo alti, incompatibilità con il sistema operativo del PC o, peggio ancora, qualità di stampa così scadente da non andare bene nemmeno per stampare la lista della spesa!



Stampante.com è il nuovo sito interamente dedicato al mondo delle stampanti pensato per aiutare gli utenti a scegliere consapevolmente la stampante adatta alle proprie esigenze e alle proprie abitudini. Ogni settimana vengono recensiti nuovi modelli con schede tecniche, immagini e prezzi prestando maggiore attenzione ai brand che garantiscono una capillare rete di assistenza ai clienti e assicurano con continuità la disponibilità dei consumabili a livello nazionale.



Stampante.com è dotato di un motore di ricerca interno che permette di trovare in pochi passaggi qualsiasi modello di stampante e, oltre a visualizzarne le caratteristiche, mostra i prezzi delle cartucce e dei toner venduti dai migliori siti di e-commerce della rete. Tutte le offerte possono essere filtrate in base a vari criteri come, ad esempio, il prezzo, la tipologia e la popolarità.



Ma quali caratteristiche devono essere considerate al momento dell'acquisto di una stampante? Vediamo insieme tre fattori molto importanti che permettono di farci un'idea generale delle prestazioni di una stampante e dei risultati che si possono ottenere.



Tecnologia di stampa



Stampanti laser e inkjet utilizzano diverse tecnologie e hanno peculiarità che si adattano a tipi di utilizzo differenti. Le stampanti laser esprimono i risultati migliori nella stampa di testi e nella grafica in scala di grigi: i caratteri sono generalmente densi e ben definiti, molto più leggibili e professionali rispetto a quelli stampati da una inkjet. Le stampanti inkjet, invece, possono raggiungere risoluzioni di stampa elevate e grazie all'uso di più colori (quadricromia, pentacromia, esacromia, ecc.) rappresentano più fedelmente le varie tonalità cromatiche e le sfumature, quindi sono più adatte alla stampa di grafica e fotografie.



Risoluzione di stampa



Viene espressa in punti per pollice (DPI); maggiore è la risoluzione e migliori sono i risultati in termini di dettagli visibili sulla carta. Una stampante fotografica ha generalmente una risoluzione molto elevata per ottenere immagini ben definite e di qualità. La risoluzione, però, non è l'unico fattore determinanate per una buona qualità delle immagini, anche la tipologia di inchiostro e il numero di colori utilizzati incide notevolmente sul risultato finale.



Velocità di stampa



Viene espressa in numero di pagine per minuto (PPM) oppure in numero di immagini per minuto (IPM), entrambe le unità di misura sono standardizzate dalla ISO (International Organization for Standardization) ma le due velocità utilizzano parametri di valutazione differenti e quindi i valori IPM e PPM non sono direttamente comparabili. Per la stessa stampante il valore IPM è generalmente inferiore al valore PPM. Purtroppo, i produttori utilizzano indifferentemente una o l'altra unità di misura e per questo motivo, a volte, risulta difficile confrontare le prestazioni di due modelli di marca differente.



Nella valutazione complessiva di una stampante ci sono molte altre caratteristiche da considerare: i formati di carta supportati, la presenza dello scanner e del fax, il tipo di connettività (USB, WI-Fi, Cloud, ecc.) e, non ultimo, i costi di gestione in termini di manutenzione e di spesa per l'acquisto delle cartucce.



Stampante.com è sicuramente un ottimo strumento per tutti coloro che desiderano scegliere consapevolmente la stampante più adatta alle proprie esigenze nei limiti del budget prefissato.