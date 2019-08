Un agosto pieno di eventi a Stintino in Sardegna

Sarà un agosto pieno di eventi quello organizzato dall’assessorato al Turismo per i 134 anni del paese, con prodotti e tradizione della Sardegna.

Il comune di Stintino ha voluto organizzare le cose in grande quest’anno, con l’assessora al Turismo, Francesca Demontis, che ha pianificato un agosto pieno di eventi, con la presenza immancabile della gastronomia locale, vero punto di forza della Regione.



Molta la musica attesa durante tutto il mese, con la partenza dei concerti di Camberra dal 2 agosto, in località porto Minori, dove si terrà anche lo spettacolo “Musicanti dei marciapiedi accanto” il 21 agosto.



Il concerto più atteso da turisti e cittadini è quello dell’8 agosto, alla piazza dei 45, dalle ore 22, dove si esibirà Fred de Palma e Shade. Ci si aspetta una grande affluenza del pubblico giovane e per questo è stato organizzato un servizio di navette con partenza dalla stazione di Sassari, alle 18 ed alle 20.



Il 6 agosto ci sarà l’appuntamento con il “Cinema sotto le stelle”, che alle ore 21.30, sempre dal porto Minori, proporrà il film “Non ci resta che il crimine”. Non servirà il biglietto e turisti e cittadini potranno partecipare.



Ci saranno spettacoli anche a costume, come quelli del 12 agosto alle ore 22 (piazza dei 45), con il festival “A manu tenta in tour”, che vedrà gruppi in abiti tradizionali di vari paesi stranieri.



Molto attesa dai turisti la “Sagra del maialetto allo spiedo”, che si terrà il 17 agosto dalle ore 20 a piazza dei 45, con una serata con musica e spettacoli.