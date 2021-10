un weekend colorato di viola e dedicato a turismo, wellness, wellbeing, salute un weekend in viola per vacanze yoga e benessere ad Alassio in Liguria

Da alcuni anni diverse sondo le iniziative che caratterizzano la Città di Alassio

in occasione del weekend e dell’evento colorato in viola

dedicato allo yoga, al benessere, alla nutrizione, al wellness, al wellbeing e alla salute.



Nei giorni di sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021 è stato organizzato nella città del Muretto

il weekend Yoga in Viola caratterizzato da varie attività

per due giorni di approfondimenti e per regalare un po’ di benessere ai partecipanti.

ma utile anche per offrire servizi gratuiti e creare l’ennesimo interessante fine settimana

che allunga la stagione ed incrementa il turismo sotto il logo Visit Alassio.



Tra le attività wellness e le sorprese proposte, ricordiamo in particolare

le lezioni yoga sul molo Pontile Bestoso all'alba e al tramonto,

esperienze emozionali gratuite di yoga rivolte a tutti, uomini e donne,

con pratiche olistiche e rituali di benessere che coinvolgono corpo, mente, respiro, emozioni ed anima,

per un’attività rigenerante, in una location magica, sospesi tra mare e cielo.



Le attività wellbeing sono coordinate da Lucia Ragazzi fondatrice di Free Yoga Italia,

Senior Yoga Teacher recentemente premiata per il suo impegno nel settore

con il premio internazionale Champion Wellness,

in collaborazione con lo staff insegnanti del centro Essere Yoga e Benessere di Alassio.

professionisti certificati e altamente qualificati, per un servizio gratuito ma di qualità.



Un valore aggiunto ai partecipanti sarà fornito dalle attenzioni e coccole

prestate grazie agli omaggi e ai prodotti dei partner sponsor con:

tappetini brandizzati (ReYoga)

essenze profumate (Acqua Di Alassio)

acqua (Fonte di Calizzano)

dolci di cioccolato Baci di Alassio (pasticcerie cittadine)

e uno speciale gelato viola creato per l'occasione (Perlecò)

tshirt viola edizione limitata (ReYoga)



Consigliamo un abbigliamento comodo ed una grande affluenza

perchè la città di Alassio gode di un microclima invidiabile

e si possono godere giornate di sole e mare fino a novembre,

in questo caso abbinate ad experience yoga e benessere gratuite,

come da tradizionale slogan della città "Regaliamo Benessere".



per informazioni, nuove iniziative e collaborazioni contattare:



Essere Yoga e Benessere

338-7397108

info@essereyogaebenessere.com

www.essereyogaebenessere.com



Free Yoga Italia

347-9657705

info@freeyogaitalia.com

www.freeyogaitalia.com