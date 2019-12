Vacanze in barca ecosostenibili: ecco come come salvare le tartarughe marine durante il vostro prossimo charter

Your Boat Holiday, azienda leader nell’organizzazione di charter privati nel mondo, sta lanciando un progetto per tutti coloro che vorranno fare delle proprie vacanze anche un momento di gioia e salvaguardia delle tartarughe marine, proponendo charter in barca ecosostenibili durante i quali intervenire attivamente per il salvataggio di questa specie protetta.

Il tema del salvataggio delle tartarughe marine da “calamità umane” come la plastica, la pesca (ovvero le reti e gli ami ad esempio) ed il cemento, per il mondo animale, è purtroppo ormai ben conosciuto. Conosciuto sì, ma forse non preso a cuore come dovrebbe, nonostante le importanti campagne informative lanciate per evitare l’estinzione della tartaruga marina e sostenute fortemente da associazioni, come lo stesso WWF.



Ormai oltre l’80% delle tartarughe marine ingerisce plastica e rifiuti o cade vittima accidentale dei pescatori e delle imbarcazioni. Diventa infatti sempre più raro poterne ammirare esemplari in aree marine in cui nuotavano abitualmente.



Anche la Caretta caretta, tartaruga marina del nostro Mar Mediterraneo, è a forte rischio e sono ormai molti i centri che si dedicano al salvataggio di questo esemplare.



Non abbiamo voluto limitarci a dedicare delle semplici parole per quanto sopra, ma abbiamo scelto, in quanto “amanti del mare”, elemento naturale diventato nostro lavoro per pura passione, di renderci parte attiva, coinvolgendo anche i nostri clienti.



Per questo Your Boat Holiday, azienda leader nell’organizzazione di charter privati nel mondo, sta lanciando un progetto per tutti coloro che vorranno fare delle proprie vacanze anche un momento di gioia e salvaguardia ed iniziative dedicate proprio al salvataggio delle tartarughe marine, grazie al sostegno di partners che sono ormai dediti da anni a questa tipologia di interventi, affiancandosi loro.



La nostra volontà ed il nostro sogno sono che i nostri clienti possano godere del relax e del divertimento a bordo di imbarcazioni di prima categoria, con skipper ed equipaggi di alto livello, impiegando parte delle loro vacanze per la salvaguardia ed il pronto intervento di una specie protetta come quella delle tartarughe marine.



Per questa ragione Your Boat Holiday si sta dedicando a questo progetto, nel quale abbinare il piacere di una vacanza in barca al rendersi utile per un causa tanto importante come il pronto intervento ed il salvataggio delle tartarughe marine, partendo da aree come quelle italiane, per spaziare in mari internazionali.



- Come è possibile aderire a questo progetto?

Inviando una mail ad ask@yourboatholiday.com, inviando un sms/whatsapp o telefonando al +393343600997.



- Chi può farne parte?

Tutti coloro che lo desiderano, siano essi clienti che desiderano aiutare o operatori che vogliono proporsi per tale collaborazione.



- Quali e dove sono i siti principali della nidificazione delle tartarughe marine nel Mediterraneo?

Partendo dai mari italiani, in cui le aree principali si trovano in Sicilia e Calabria, per poi spaziare ad altre zone di deposizione occasionale sempre in Puglia, Sardegna, Basilicata, Lazio, Toscana, Abruzzo e Marche, anche la Grecia, la Turchia e Cipro potranno essere meta delle vostre prossime vacanze ecosostenibili.



Your Boat Holiday, partendo dal Mediterraneo, intende diffondere questo progetto a tutte le aree del mondo in cui è possibile dare un contributo reale al salvataggio di questa specie protetta. Sarà quindi possibile contribuire a questa causa, durante il vostro charter, in tutte le destinazioni che ospitano le tartarughe marine.



Grazie a questa iniziativa sarà possibile vivere un'esperienza unica con i propri cari, mettendosi alla prova e trascorrendo momenti indimenticabili in alcune delle destinazioni più belle ed affascinanti del pianeta, a bordo di imbarcazioni nuove ed in eccellenti condizioni, scoprendo la natura ed il mondo animale come mai prima ed avendo l'opportunità di crescere non solo come persona, ma come parte di una comunità.