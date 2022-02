Visitare la Puglia: i nostri consigli

La Puglia sta diventando una delle mete turistiche migliori in Italia. Grazie ai suoi paesaggi ed i costi contenuti, si sta riscoprendo un ottima meta turistica. Assapora i nostri consigli sulla Puglia

La Puglia sta ancora diventando una meta turistica e non ha l'esperienza, le risorse o il dinamismo delle zone turistiche più famose del nord Italia.

L'inglese è ampiamente parlato solo a livello base e alcuni aspetti dell'alloggio e del servizio sono lontani da ciò che il Nord Europa si aspetta. A differenza di Roma o Venezia, potrebbe essere difficile ottenere una bevanda da tè inglese senza spiegazioni dettagliate.



Porta le tue bustine di tè se è importante per te. Ti consigliamo vivamente di prepararti per il tuo viaggio leggendo qualcosa sulla zona e imparando alcune frasi in italiano, o almeno portando un frasario. Se esplori la zona in modo indipendente, vale la pena controllare le informazioni di viaggio e gli orari di apertura prima di partire.

Gli uffici di informazioni turistiche hanno orari di apertura limitati e poche risorse oltre alle mappe della città.

Sulle nostre pagine in Puglia, ti forniremo quante più informazioni e consigli pratici possibili, insieme a link a siti web utili. Abbiamo trovato prezioso stampare gli orari dei treni in anticipo; spesso eravamo meglio attrezzati con le informazioni rispetto alle persone/uffici in cui stavamo consultando.

Ricorda che nel sud Italia, quasi tutto è chiuso a pranzo (le chiese chiudono a mezzogiorno, i negozi a volte dopo) e non riapriranno per ore.

I centri cittadini sono deserti e la maggior parte delle attrazioni, dei negozi e degli uffici di informazioni turistiche sono chiusi.

In un caldo pomeriggio estivo, ha senso prendere le cose con calma. Alle 16 o alle 17, i villaggi iniziano a rianimarsi. I negozi riaprono fino a tardi e le famiglie partecipano alla passeggiata rituale serale.

Abbiamo incontrato molte persone molto utili (squadre di formazione, membri del pubblico, dipendenti del negozio) e solo poche persone che non avevano la volontà o l'iniziativa per aiutare (spesso quelli che sono stati pagati per questo). Quando qualcosa non sembrava chiaro, istruzioni su come arrivare a una particolare linea ferroviaria, c'era sempre qualcuno che spiegava o aiutava. Fare domande e chiacchierare di solito ha prodotto una risposta molto calorosa. Quindi prendi una guida di viaggio, leggi le nostre pagine, prendi appunti, stampa gli orari e viaggia rilassato e aperto.



Guide pugliesi



Durante un viaggio in Puglia, ho portato la guida Lonely Planet in Puglia e Basilicata.

Poiché le due regioni sono combinate logicamente per una vacanza di viaggio, questa è un'area utile. A causa della tempestività del lancio, le informazioni più pratiche e sui prezzi erano ancora accurate e le mappe delle piccole città erano estremamente utili quando sei arrivato in una nuova posizione.

Le informazioni erano abbastanza complete e ben studiate, e sebbene avessimo anche altre risorse, questa sarebbe stata una buona guida per esplorare la zona. I punti deboli erano l'italiano e la correzione di bozze: un certo uso improprio dell'italiano nel libro suggeriva che gli autori non conoscevano bene il paese o la lingua.



Alcuni orari di apertura e dettagli pratici erano imprecisi; è vero che si tratta di un settore in cui le informazioni sono difficili da trovare. Non fidarti completamente di una guida. Preparati ad alcune modifiche e rivedi le informazioni importanti al tuo arrivo. L'enfasi sulla guida può essere sfortunata: una spiaggia che sembra un po' lontana dal centro di Gallipoli è in realtà a diversi chilometri di distanza.



Ma nel complesso, è comunque una buona guida da portare a casa. Un'alternativa leggibile è Puglialifestyletravel.com, a cura di Gaia Giancaspro . Questa è una guida turistica in Puglia, facile con le descrizioni delle più importanti destinazioni della Puglia.

Questo è un buon compagno se soggiorni da qualche parte o stai pianificando un semplice viaggio su strada: oltre a una guida, ti consigliamo di acquistare una buona mappa della zona, essenziale per la guida, e un frasario o un dizionario.