Voglia di drink anche a casa? Tutti gli ingredienti e ghiaccio Ice Cube per il cocktail che ami con Winelivery

Per non rinunciare al piacere di un ottimo drink anche senza uscire, con Winelivery è possibile ricevere direttamente a casa tutti gli ingredienti.

Durante queste settimane, perché rinunciare al drink che più ci piace solo perché siamo a casa? Tutt’altro! Il tempo trascorso tra le mura domestiche può diventare il “pretesto” per sperimentare con gli ingredienti e diventare ‒ perché no? ‒ bartender per un giorno.



Tutto questo è possibile grazie al servizio di delivery offerto da Winelivery, la app per bere che consegna in trenta minuti in diverse città italiane, direttamente a casa, tutto l’occorrente per un drink eccezionale, ghiaccio incluso! Ebbene sì, del circuito fa parte anche Ice Cube, azienda leader in Italia del ghiaccio alimentare confezionato, con due dei suoi prodotti.



Si parte con un classico, l’Ice3 Classic High Performance: cilindretti forati di acqua purissima dall’alto potere refrigerante, perfetti per long drinks, aperitivi, cocktails realizzati con tecnica “build over ice” e per tutte le bevande che partono da temperatura ambiente.



Le Ice Balls sono invece sfere di ghiaccio pieno e cristallino, compatto e ad alta densità per una diluizione più controllata. La caratteristica forma sferica le rende ancor più uniche per realizzare cocktail dall’aspetto scenografico. Sono ideali per i grandi classici, per gli spirits di pregio e nel calice di servizio.



Non resta che scegliere il drink preferito! Le combinazioni sono moltissime e soddisfano tutti i gusti. Sono infatti disponibili veri e propri kit con tutto l’occorrente: ad esempio, un grande classico come il Martini Fiero & Tonic e ghiaccio Ice Cube; oppure, per gli amanti del bourbon, il Wild & Ginger; per i gin lovers, Muma Gin, Acqua Tonica San Pellegrino e ghiaccio Ice Cube; e tanti altri ancora.



Ice Cube possiede la certificazione ISO9001:2008 e la certificazione internazionale per prodotti alimentari IFS (International Features Standards) FOOD (Higher Level). È inoltre parte di INGA - Istituto Nazionale Ghiaccio Alimentare.



ICE CUBE è il primo produttore in Italia di ghiaccio puro per uso alimentare. Il ghiaccio ICE CUBE è prodotto con acqua oligominerale pura, cristallina, inodore e insapore, ottenuta dalle sorgenti di Scillato, nel gruppo montuoso delle Madonie, in Sicilia. L’elevata qualità è assicurata dalla conformità del processo produttivo e del prodotto finale alle normative vigenti CE sulla produzione di alimenti. ICE CUBE copre tutto il territorio nazionale, comprese le isole, avvalendosi di operatori specializzati e piattaforme dedicate. Si rivolge al canale Ho.Re.Ca e al canale G.D.O. con una propria rete di vendita e numerosi intermediari. Il canale Ho.Re.Ca è quello di maggiore ricettività e semplicità di penetrazione, tanto che oggi ICE CUBE conta più di 140 distributori lungo tutto lo stivale con una produzione di 6mila tonnellate di ghiaccio l’anno. Il ghiaccio ICE CUBE può essere acquistato anche nei supermercati, nei centri commerciali, negli alimentari della GDO e nel canale Cash&Carry dove è presente nel 90% dei punti vendita sul territorio nazionale.