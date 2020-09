A Civitanova Marche i volontari Mondo libero dalla droga raggiungono oltre 500 persone con La verità sulla droga

Lo scorso fine settimana, in occasione del mercato pubblico settimanale di Civitanova Marche, i volontari di 'MONDO LIBERO DALLA DROGA' equipaggiati di guanti e mascherine sono tornati tra le bancarelle per distribuire 500 copie dell' opuscolo informativo contro l'uso delle droghe da sballo:' LA VERITÀ SULLA DROGA'.

Un opuscolo, che nel suo contenuto offre una rassegna delle varie tipologie di sostanze tossiche che generano dipendenza in chi le assume.

È già, perché che fine hanno fatto le droghe? Bè, se il Covid ha assorbito tutte le attenzioni dei media, la droga ha continuato il suo avanzamento. Lo dimostrano articoli che anche se più di rado, compaiono nei giornali di spacciatori anonimi, “travestiti in gente comune” che ogni tanto vengono arrestati.

Pertanto ci domandiamo:' Ma gli spacciatori non hanno paura del virus? E che dire delle droghe che si sniffano, magari insieme ad altri o si assumono tramite endovena in posti non igienizzati; non trasmettono virus? Ci domandiamo come sia possibile viste le norme del distanziamento che il mondo della droga non si sia fermato. E’ anche vero che ormai l’offerta e il business avvenga online.

Nonostante tutti i problemi che stiamo affrontando, Mondo Libero dalla Droga continua la sana informazione. Perché niente come la corretta informazione può ridurre questo problema, che ha assunto ormai dimensioni sproporzionate, proprio come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard “Il problema droga è planetario, sguazza nel sangue e nella sofferenza umana.”

La verità sulla droga è anche disponibile al sito www.noalladroga.it