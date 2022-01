Annunciate le nuove date di ROMA FOOD EXCEL: dal 24 al 27 aprile 2022

Roma Food Excel (https://romafoodexcel.it/), l'unica e la più importante fiera di Roma dedicata al settore enoagroalimentare in programma nel prossimo marzo, viene rinviata al 24-27 aprile 2022 presso Fiera Roma.

Alla luce della rapida diffusione della più recente variante pandemica in Italia e in Europa in generale, le principali aziende specializzate nel mondo del food e le più autorevoli associazioni di categoria, hanno valutato la possibilità di spostare la fiera da marzo ad aprile al fine di avere una presenza significativa di visitatori sia dall’Italia che dall’estero.



Di qui la decisione da parte dell'organizzazione di uno spostamento nella miglior data possibile, quella del mese di aprile, in accordo con il mercato, le associazioni di categoria, le aziende e gli operatori.



Roma Food Excel è una manifestazione di eccellenza interamente dedicata alla food industry, studiata per far incontrare i maggiori player del settore in un’unica soluzione e far scoprire le novità di settore.



Grazie all’esperienza di un management internazionale, sarà organizzato un evento unico e innovativo in cui i veri protagonisti saranno le filiere di: Panificazione, Pasticceria, Gelateria, Bomboniera, Pizzeria, Birra, Vino, Ristorazione, Pasta Fresca, Bar, Pubblici Esercizi & Hotel.



La rassegna fieristica avrà come target principale le aziende del comparto food pronte a incontrare clienti internazionali che avranno, non solo l’opportunità di sviluppare relazioni con i principali player del settore, ma anche la possibilità di scoprire in anteprima i nuovi prodotti e macchinari per il mondo dell'enoagroalimentare.



La location sarà Fiera di Roma, un quartiere fieristico polifunzionale di oltre 390 mila mq - che rappresenta un polo espositivo tra i maggiori e più accreditati d’Europa -, situato in una posizione strategica e servito da una rete di collegamenti che lo rende facilmente raggiungibile.



Roma Food Excel sarà principalmente promossa su tutto il territorio nazionale e nei Paesi dei Balcani - il programma della fiera sarà divulgato presso buyers, istituzioni e stampa esteri -.



Oltre alla parte espositiva che coinvolgerà industrie alimentari, produttori artigianali o semi-industriali, Roma Food Excel darà grande rilievo agli eventi: ci sarà un ricco palinsesto di iniziative che si susseguiranno nelle quattro giornate di fiera: show cooking, seminari, conferenze e contest si svolgeranno sia nelle aree comuni che negli stand degli espositori.



«Dopo otto anni - dichiara Ezio Amendola, organizzatore di Roma Food Excel - di nuovo a Roma una manifestazione dedicata al settore dell'accoglienza che nasce dall'esperienza maturata in oltre 30 anni dall'organizzazione dello storico PA.BO.GEL. Roma Food Excel rappresenta un'occasione unica per abbinare lavoro e vacanza e la location privilegiata della rassegna fieristica nella Nuova Fiera di Roma, centrale rispetto all'intero bacino del Mediterraneo, farà convergere buyers da tutta Europa».



Per maggiori info: tel: +39.06/6634333 - email: info@romafoodexcel.it



ph fonte ufficio stampa