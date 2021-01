Christian Musella e Antonio Caso - Due influencer contro l'omofobia

Due influencer girano un video per sensibilizzare le persone. Da Scampia, luogo dove si sentono, molto spesso, notizie negative, questa volta arriva un messaggio positivo! Parliamo di Christian Musella, fotomodello, blogger e conosciuto per essere il primo influencer In italia ad aver intrapreso questa professione nel 2013 e Antonio Caso, Influencer, blogger e fotomodello di Napoli, precisamente anch'egli di Scampia.

I due influencer hanno creato un video per far capire alle persone che ognuno deve rispettare gli orientamenti sessuali altrui ma anche e, soprattutto, che si deve agire se qualcuno fa del male e commette violenza ai danni della coppia omosessuale, lesbica, trangender ecc.

Purtroppo vicende con oggetto omofobia sono molto frequenti in Italia, così come in tutto il mondo, e per tale motivo, occorre sensibilizzare quante più persone possibili.

Bisognerebbe capire il male che si può fare con un insulto o - peggio ancora - con una violenza fisica. Fatti che, purtroppo, non sempre vengono denunciati dalle vittime che, forse, per ingiustificata vergogna, preferiscono tacere.

Per tale motivo i due influencer hanno deciso di girare un video di grande impatto pubblicato il 25 dicembre su Youtube ed Instagram.