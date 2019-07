Civitanova Marche: una soluzione alle droghe

Continuano incessanti le attività di prevenzione alla droga da parte dei volontari di Scientology di Macerata. Consapevoli delle false informazioni che circolano tra i giovani, sul web, tv e nel marketing multimilionario della droga, sono grandi sostenitori della campagna per un Mondo libero dalla droga.

Oggi, sulla Terra, c’è un enorme giro d’affari che gravita attorno ai narcotici. Viviamo in una società dove i valori umani vengono regolarmente messi da parte a favore degli interessi economici collegati alle droghe, legali o illegali. È semplicemente incalcolabile il costo degli sforzi che si compiono per cercare di controllare il problema: il costo del crimine, dell’inefficienza e semplicemente il prezzo delle vite sprecate sotto la loro influenza ottenebrante. Per calcolarlo, bisognerebbe attribuire un prezzo alla vita stessa.

Allora, che prezzo hanno i rimedi per il mal di testa, i sonniferi, gli analgesici e gli antidepressivi che riempiono i nostri armadietti di medicinali?



Qual è il prezzo delle anfetamine che hanno ridotto i nostri figli a tossicodipendenti fin dall’età scolastica?



Che prezzo hanno i narcotici usati per sopprimere un’esistenza dolorosa?



Qual è il costo delle droghe che, prese a scopo di svago, offrono una fuga dalla noia dell’opulenza?



Che prezzo hanno queste catene che c’impediscono di gustare le sensazioni e le gioie del vivere?



Su questo pianeta si sta combattendo una guerra contro la droga. L. Ron Hubbard ha riconosciuto il problema molto prima che diventasse d’interesse internazionale e ha sviluppato una tecnologia che tutti possono usare per liberarsi dalla trappola e restarne liberi.



Ma per quanto riguarda la prevenzione è disponibile il sito: www.diconoalladroga dove consultare i materiali informativi oppure, richiedere copie dei materiali didattici o di iscriversi ai corsi gratuiti direttamente online.