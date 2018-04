Evento a Imola dal tema: “Non smettiamo di adempiere la legge del Cristo”

Domenica 21 Arpile 2018 presso la Sala delle Assemblee dei Testimoni di Geova di Imola in Via Pastore n. 1, circa 1.800 partecipanti tra Testimoni e simpatizzanti delle zone di San Marino, insieme ad altri Testimoni di Riccione, San Giovanni in Marignano, Gabicce, Misano e Morciano di Romagna, e della provincia di Pesaro si riuniranno per l’annuale Assemblea di Circoscrizione con ospite un rappresentale della filiale italiana dei Testimoni di Geova.

Il tema che farà da filo conduttore all’evento sarà:

“Non smettiamo di adempiere la legge del Cristo”



L’evento inizierà alle ore 09:40 con un preludio di musica orchestrale.



“La legge del Cristo” consiste di tutto ciò che Gesù insegnò e comandò. Ubbidire coscienziosamente a questa legge divina in ogni aspetto della vita comporta molti benefìci pratici. I relatori porranno l’accento sul fatto che per adempiere la legge del Cristo dobbiamo utilizzare questi stessi principi ogni giorno, e saranno fatti pratici esempi su come farlo in ambienti quali la scuola o la famiglia. Il discorso conclusivo esaminerà alcuni modi pratici in cui possiamo ubbidire al comando di Gesù di mostrare amore al prossimo. Uno dei momenti più attesi dell’assemblea alle ore 11:35 sarà il battesimo per immersione dei nuovi associati.



Il programma completo dell’evento è disponibile on-line alla pagina

https://www.jw.org/it/pubblicazioni/libri/programma-assemblea-2018-br/



Ogni anno in Italia circa 5.000 persone diventano Testimoni di Geova. In tutto il mondo ci sono più di otto milioni di evangelizzatori presenti in 240 nazioni, mentre in Italia il numero è di circa 251.000, suddivisi in più di 3.000 comunità.



Come avviene in tutti gli incontri, l’ingresso è libero e tutti sono invitati a conoscere questa confessione religiosa e la sua influenza positiva nella comunità.



Contatti:

Romagna/Marche - Massimiliano Monterumisi- email: max.monterumisi@gmail.com

San Marino - Lino Giardi - email: giardi-lino@hotmail.it