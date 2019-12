Falzari Vini regala un Natale biologico

Vini naturali certificati e olio EVO per un Natale ricco di gusto e natura

Il Natale è da sempre uno dei momenti straordinari dell’anno, quando il tempo sembra rallentare e la frenesia del quotidiano lascia spazio alla tranquillità e alla condivisione con i familiari e le persone più care.

La tavola poi è la regina: luogo in cui alla convivialità e al piacere di stare insieme si uniscono i sapori di cibi e bevande legate alle tradizioni, quando il buono era sinonimo di naturale.

Per l’occasione Falzari Vini presenta alcune idee regalo frutto della produzione di vini biologici certificati, frutto della passione verso la terra e il rispetto della natura.



Da mettere sotto l’albero o da aprire per un brindisi in compagnia, Falzari Vini propone tre vini naturali certificati biologici come il Selengaia Chianti Docg 2013, rosso dal colore intenso ma trasparente quanto basta, con un timbro floreale inconfondibile e una sottotraccia di frutti di bosco piena, matura e affascinante che si attarda nel palato assieme ad un timbro tannico mordace e divertentissimo; il Pilandra IGT Rosso Toscano 2016, sangiovese dal tannino vellutato, nobile ed elegante, nato da un terreno a medio impasto esaltato dall’eleganza di frutti piccoli (neri) che si riescono a sentire in modo definito in bocca.



Per i palati più ambiziosi: l’Altrove, rosso toscano barricato in legno con una nota predominante di cabernet e merlot. Fermentato in rovere francese, appare complesso e opulento, con note di cardamomo e bergamotto, zenzero e pepe che lo rendono importante ma non eccessivo, simbolo della vocazione vinicola delle colline di Vinci.



Alle sue etichette l’azienda agricola toscana abbina l’olio extravergine d’oliva biologico Luxolio sinergy, frutto della passione per la coltivazione biologica e biodinamica dell’olivo extravergine di oliva. Il risultato è un olio dal gusto intenso, armonico, che ricorda culture e profumi orientali, unico, ricco di antiossidanti naturali.



Disponibili in due confezioni regalo:

Selengaia, Pilandra e Luxolio (€39); Selengaia, Pilandra, Altrove e Luxolio (€ 58)