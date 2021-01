GLAMORAMA: l'ultimo tema della collezione “Generating Uniqueness” firmata Elgon è un’esplosione di stile e colore

Ecco la novità lanciata da Elgon, per una donna contemporanea e sicura di sé che si esprime con uno stile glamour all’insegna della sua unicità

L’unicità della donna Elgon si può esprimere in molteplici forme grazie alle ispirazioni e alla creatività sempre in evoluzione della collezione “Generating Uniqueness” che, con l’inizio del nuovo anno, inaugura il suo nuovo ed ultimo tema: GLAMORAMA.

Effetti cromatici contrapposti, stili vivaci e audaci e un tocco glamour: questi sono gli elementi che contraddistinguono questo nuovo esercizio di stile firmato Elgon che trova la sua migliore espressione nel viola, il colore in cui la passionalità del rosso convive con la razionalità del blu e per questo rappresenta la scelta ideale per una self-expression che non ha limiti canonici!

La donna GLAMORAMA è contemporanea, moderna, sicura di sé e rigorosamente glamour e si può riconoscere in due diverse categorie di look: GLAM CHIC, per chi ama esprimere la propria personalità con uno stile senza tempo e GLAM ROCK per chi invece vuole osare di più con lo styling e i colori.



GLI STILI GLAMORAMA VIVONO GRAZIE ALLA LINEA AFFIXX, PER UNA PIEGA IMPECCABILE

Nasce il nuovo prodotto 79 ELASTIC CURLS per valorizzare la bellezza dei ricci e delle onde

Affixx è la gamma completa di prodotti professionali (ad uso anche domiciliare) che accompagna l’hairstylist nel dare libero sfogo alla sua creatività, dando forma a look personalizzati e unici attraverso tutti gli step di un lavoro fatto a regola d’arte: dal ‘prepping’, allo ‘styling’ fino al ‘finishing’. Tutto questo senza dimenticare la cura per il capello, perché tutti i prodotti della linea si contraddistinguono per formule di ultima generazione arricchite con Soyactiv®: un complesso unico – registrato da Elgon – a base di proteine vegetali della soia che, a rilascio modulato, dona forza, protezione e idratazione ai capelli. Ma non solo, perché le referenze Affixx contengono anche un filtro UV che funziona come una barriera e protegge il colore dagli effetti dannosi dei raggi solari, rallentandone lo sbiadimento nel tempo.

Con il lancio dell’ultimo tema della collezione “Generating Uniqueness” firmata Elgon, la linea AFFIXX si arricchisce con un nuovo prodotto pensato per esprimere appieno lo stile della donna GLAMORAMA:



79 ELASTIC CURLS – 150 ml (uso sia professionale sia domiciliare)

Un gel in crema “vegan friendly1” dall’incredibile azione anticrespo che idrata, rinforza e definisce ricci e onde, esaltando la naturale consistenza dei capelli e lasciando il riccio elastico e compatto.

La sua texture cremosa non appiccica consente una tenuta salda e favorisce allo stesso tempo una massima facilità d’utilizzo.

Come si usa? Dopo aver tamponato i capelli, applicare una piccola dose su lunghezze e punte. Ma non solo! Perché gli stili GLAM CHIC e GLAM ROCK di GLAMORAMA hanno tutti come protagonisti i prodotti della Affixx (tutti disponibili anche per l’uso domiciliare), perfetti per un servizio piega impeccabile:

Per questo look GLAM CHIC nella fase di preparazione è protagonista 11 Straight Look (300 ml), la lozione spray protettiva termo attiva in grado di proteggere la salute del capello dalle fonti di calore facilitando l'asciugatura, creare look lisci a lunga durata per tutti i tipi di capelli, idratare e disciplinare.

Nella fase di styling la crema 4 Tame It! (150 ml) - fluida e facile da distribuire – controlla i capelli crespi e anche quelli più grossi e indisciplinati, combatte l’umidità e dona morbidezza e lucentezza per tutto il giorno.

E per finire 0 Shine it! (200 ml) è lo spray lucidante con gas senza fissaggio che dona brillantezza ai capelli senza appesantire, eliminando allo stesso tempo l’effetto elettrostatico.

1 senza derivati animali

Per questo look GLAM CHIC nella fase di preparazione è protagonista 5 Filler Cream (200 ml), la crema filler che dona corpo e pienezza ai capelli senza appesantirli, favorendo idratazione e lucentezza e proteggendo allo stesso tempo dal calore nella fase di piega. La chioma risulta così corposa, liscia e leggera, facile da mettere in forma.

Nella fase di styling 40 Foam Flex Hold (300 ml), una mousse compatta modellante a tenuta media, è in grado di donare un fissaggio morbido e flessibile all'acconciatura, apportare un blando condizionamento che favorisce la scorrevolezza della spazzola e donare luminosità ai capelli.

E per finire 0 Shine it! (200 ml) è lo spray lucidante con gas senza fissaggio che dona brillantezza ai capelli senza appesantire, eliminando allo stesso tempo l’effetto elettrostatico.

Per questo look GLAM ROCK nella fase di preparazione e di styling è protagonista il nuovissimo prodotto 79 Elastic Curls (150 ml), il gel in crema “vegan friendly” dall’incredibile azione anticrespo che idrata, rinforza e definisce ricci e onde, esaltando la naturale consistenza dei capelli e lasciando il riccio elastico e compatto. La sua texture cremosa non appiccica consente una tenuta salda e favorisce allo stesso tempo una massima facilità d’utilizzo.

E per finire 50 Finish Spray Flex Hold (350 ml): la lacca a tenuta flessibile che attraverso la sua azione è in grado di modellare, fissare e dare volume. Il risultato? Capelli brillanti e senza residui.

Per questo look GLAM ROCK nella fase di preparazione è protagonista 37 Prep It! (195 ml) la lozione pre-piega corporizzante che apporta un fissaggio leggero e naturale, donando corpo anche ai capelli più sottili.

Nella fase di styling 67 Hair Lift (10 g) è la polvere a tenuta flessibile per capelli sottili che dona volume e sostiene i capelli garantendo una lunga durata della piega.

E per finire 55 Craft Mud (100 ml), la cera opaca ad effetto asciutto dalla tenuta media, modella e protegge i capelli, senza appesantire o lasciare residui.



Canale di vendita: saloni di acconciatura professionale



Elgon è il brand internazionale di cosmetici per capelli che sostiene la passione e la creatività dei parrucchieri di tutto il mondo dal 1970. Nel 2020 celebra i suoi 50 anni di attività, rinnovando ogni giorno sempre di più la sua promessa: quella di soddisfare il bisogno di unicità, offrendo ispirazione e innovazione con prodotti di qualità made in Italy e servizi professionali personalizzati. La sua missione è quella di accompagnare la crescita dei propri partner, offrendo esperienze su misura di formazione e valorizzando l’unicità di ogni individuo: professionisti e clienti. Il brand, inoltre, si distingue per il suo impegno a ridurre le ingiustizie sociali: dal 2010 collabora con Coopi, organizzazione umanitaria laica ed indipendente, per sostenere progetti di sviluppo attraverso la valorizzazione della figura femminile, del lavoro e delle comunità locali.



Photo Credits

Hair by Marco Girotti, Photography by Andrew O’Toole, Products by Elgon