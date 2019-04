I Volontari Olbiesi per la libertà dalla droga

E' necessario contrastare chi tenta di far passare la cannabis per elemento da inserire tra le distrazioni che ognuno di noi potrebbe liberamente prendersi, senza pensare alle conseguenze.



La giornata che precede festa del lavoro che tutti si accingono a festeggiare, sarà una giornata di prevenzione i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Missione della Chiesa di Scientology che, nella giornata di martedì 30 aprile distribuiranno centinaia di libretti informativi nei quali vengono ampiamente descritti gli effetti devastanti causati dagli stupefacenti.

Dopo lo scandalo della fiera del nord nella quale si tenta di far passare la cannabis per elemento da inserire tra le distrazioni che ognuno di noi potrebbe prendersi, è necessario incentivare maggiormente l'informazione su che cosa accada nel momento in cui si entra a far parte del mondo della tossicodipendenza. Si potrebbe pensare che lo sballo sia effettivamente desiderabile, ma la realtà raccontata da chi non riesce più a tornare alla vita normale non parla di divertimento, piuttosto di dramma, di famiglie divise, figli persi e amicizie che si limitano a una foto su una lapide.

“La droga è l'elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale” disse il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard in un suo celebre scritto. Ebbene è proprio la cultura quella su cui c'è da lavorare. Che qualcuno stia affermando che c'è qualcosa di desiderabile nello sballo non è altro che indice di una cultura decaduta, arresa di fronte al “dio denaro” che manca di valutare la salute del cittadino. La vita libera dalla droga è l'unico elemento che possa portare ad un futuro di rinascita culturale.