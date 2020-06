Il Gruppo Calligaris lancia Connubia

Una storia di passioni e di legami Un concept che si evince già dal nome, Connubia, che parla di incontri e di passioni, di legami e di affinità. Un logo che nella sua semplicità ci riporta al concetto di convivialità: tre sedie attorno ad un tavolo, la rappresentazione più immediata e sintetica dell’incontro, dello stare insieme.

Ed è proprio stando accanto l’un l’altro intorno ad un tavolo che nascono amicizie e nuove conoscenze, condividendo emozioni, le stesse che Connubia ha posto al centro della propria ispirazione, per un progetto contemporaneo e smart, adatto a rispondere alle esigenze dei giovani più curiosi o dei meno giovani che non perdono mai la gioia di sentirsi contemporanei!



Una storia di affinità dunque, come quella che determina la nascita di questo brand, nato dall’incontro tra il marchio leader della produzione di sedie da quasi 1 secolo e lo studio di Designer riconosciuto in tutto il mondo per la creazione di alcune tra le sedie più iconiche del momento.

Ma la passione per le sedie non è il solo fattore comune, il connubio tra le due realtà passa anche attraverso un aspetto territoriale, entrambe le aziende infatti trovano le loro radici tra i meravigliosi scenari dei colli italiani, rispettivamente toscani per i Designer e friulani per il Gruppo. In ciascuna location - Colle di Val d’Elsa, in provincia di Siena e Collio in Friuli VeneziaGiulia – vengono prodotti alcuni tra i vini più noti del nostro stivale.



Da quest’intesa - precisamente tra il leader creativo Cristian Gori di Archirivolto e il team di esperti Connubia - nasce anche il progetto #connubity, con l’intento di unire le passioni di diverse generazioni fuori dall’ordinario. Una vera e propria voce in grado di raccontare gli sviluppi futuri, con l’ausilio di giovani creativi, artisti e professionisti, che possano proporre idee e contenuti alla community digitale, formando insieme una sorta di incubatore di talenti. I giovani saranno chiamati a contribuire tramite i social, con il compito di ispirare i prossimi prodotti e la possibilità di disegnarli direttamente per l’azienda.

Così a sedie e tavoli, si affiancheranno nel catalogo nuove categorie di prodotto come librerie, madie, accessori che completano e personalizzano con la loro allegria gli spazi da vivere. Nuovi modelli fedeli allo spirito di Connubia per semplicità di linee, funzionalità e versatilità, ma ricchi di personalità, in un ventaglio di colori disponibili per dare luce ad ogni ambiente.



GRUPPO CALLIGARIS

Calligaris Group è una società italiana fondata nel 1923 e situata a Manzano (UD), che svolge un ruolo di primo piano nel mercato globale dell’arredamento di alta, con una vasta gamma di sedie, tavoli, divani, letti e mobile dal design italiano. L'azienda sviluppa, produce, assembla e distribuisce i suoi prodotti di arredamento attraverso i tre marchi Calligaris, Connubia e Ditre, con una rete di oltre 650 punti vendita in 100 paesi con filiali negli Stati Uniti, Giappone, Francia, Regno Unito e Russia. L'esercizio 2018 si è chiuso con un fatturato consolidato di circa 142 milioni di euro, con una quota export in aumento del 70%.



ARCHIRIVOLTO

Archirivolto Design nasce nel 1983 a Colle di Val d’Elsa (Siena), per merito della collaborazione tra Marco Pocci e Claudio Dondoli.

Guidati da una chiara visione imprenditoriale, tracciano l’identità sempre precisa del proprio studio, specializzandosi nella progettazione di sedute – dalla sedia al divano, dagli sgabelli alle sedute per ufficio ed esterni – si trovarono in contatto con qualunque tipo di tecnologia e materiale, con una particolare predilezione per i materiali stampati.

Archirivolto Design, ormai da oltre trent’anni, ha la volontà di rendere accessibile il bello. Lo studio sceglie di seguire l’intero processo di sviluppo del prodotto, accompagnando e supportando il cliente passo dopo passo; a partire dalla ricerca di mercato all’elaborazione di idee creative, alla realizzazione di prototipi realizzati internamente allo studio, fino al supporto tecnico all’azienda per l’industrializzazione dell’oggetto. La mission di Archirivolto Design? Dare luce a progetti in cui la creatività presti sempre attenzione alla vendibilità e commerciabilità in larga scala del prodotto stesso.