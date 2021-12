Il Total look sartoria Domenico Caraceni

Domenico Caraceni 1913 Caraceni Casa e l’intramontabile abbigliamento maschile, con una novità

Sapienza sartoriale e qualità ineguagliabile caratterizzano da sempre la storia del celebre marchio di sartoria 100% Made in Italy SARTORIA DOMENICO CARACENI. La boutique sartoriale, conosciuta in tutto il mondo, per la sua unicità e per i nomi che hanno scelto le sue creazioni, re e regine come il Principe del Galles, il Principe Ranieri di Monaco, personaggi importanti come Aristotele Onassis, Stavros Niarchos, Gianni Agnelli e ancora star del cinema internazionali quali Tyrone Power, Humphrey Bogart, Gary Cooper, Cary Grant, Sharon Stone e Pierce Brosnan, presenta in occasione del Natale 2021 tre grandi novità.



Un importante ampliamento della gamma prodotti, sempre fedele al DNA aziendale, permetterà ai clienti SARTORIA DOMENICO CARACENI di indossare un vero e proprio Total Look Domenico Caraceni.



La storica sartoria, nota con i suoi capi tailor made dalla vestibilità unica, espande la sua sapienza nel mondo perfume e homewear.



Domenico Caraceni 1913



Una fragranza tailor made: Domenico Caraceni 1913 fragranza dalle note fresche e verdi. Aromi naturali dall’Artemisia al Muschio di Quercia. Grande novità per il brand: è rivolto sia a un pubblico maschile che femminile.



Un’essenza celebrativa senza tempo. Un’esperienza in cui l’uomo contemporaneo può̀ rivivere l’eleganza discreta, rigorosa ma attuale di una firma storica. La fragranza è creata in Italia, da Domenico Caraceni con Fabrizia Marinelli direttore creativo della fragranza, che da anni collabora con i più conosciuti nasi a livello internazionale e che ha seguito sin dai primi albori la creazione del profumo, con essenze tutte naturali. Allo stesso tempo i materiali del packaging sono interamente prodotti in Italia.

Come in ogni prodotto, l’attenzione al dettaglio è d’obbligo: il packaging è un astuccio realizzato secondo la tecnica sartoriale per richiamare la giacca da uomo. Eleganza, unicità̀ e puro stile italiano.

Domenico Caraceni 1913 è custodito in una boccetta serigrafata con stampa argento a caldo su vetro verniciato, da 100 ml.



Per il lancio della fragranza Domenico Caraceni 1913, vero Must Have delle wishing list Xmas 2021 per lui e per lei, è stato creato un video emozionale realizzato sotto la regia della Direttrice Artistica del brand Virginia Campagna e grazie alla collaborazione dell’Hotel Principe di Savoia, cornice dei più ricercati salotti milanesi e pilastro dell’hôtellerie meneghina.



Piramide olfattiva:

Le prime note in cima alla piramide (Petit grain, Geraniu, Bourbon, Artemisia) sono quelle che si sentono maggiormente non appena viene spruzzato nell’aria, il cuore dell’essenza al centro con diverse fragranze (Neroli Bigarade, Absolute Rose, Fava Tonka) arrivano subito dopo. Le Long lasting (Legno di Guajaco, Muschio di Quercia, Frankincense) sono le note di fondo, quelle che rimangono più a lungo.



Caraceni Casa



La prima linea homewear Caraceni Casa massimo del comfort e soffici tessuti Made in Italy per il relax dentro e fuori casa.



Elegantissimi e morbidissimi set di cuscini e plaid, realizzati a mano dai sapienti maestri Caraceni, con i tessuti Made in Italy più pregiati. Ogni parte e ogni dettaglio del prodotto, dagli occhielli ai ricami, è stato realizzato all'interno dello storico atelier nel centro di Milano.



I cuscini: imbottiti a mano in pura lana vergine inglese antiallergica e rivestiti con pregiato tessuto pelle ovo, per offrire come sempre il massimo della qualità, sono ricamati a mano. Il ricamo è un elemento unico e personalizzabile.

La sacchetta, numerata e con le iniziali del cliente, nasce per completare la praticità del set e allo stesso tempo per contraddistinguerne l’unicità.



I set plaid, “Home with you; Wear your home": in cashmere da riporre in una sacchetta en pendant, per accompagnare in viaggio o per una coccola a casa. Il plaid è double-face e impreziosito da una tasca sartoriale a due filetti che permette di riporre e custodire, anche in viaggio, gli oggetti più inseparabili.



Resewing Milano



Resewing Milano, la nuova linea prêt-à-porter maschile, “ricuce” la distanza tra la classicità della tradizione sartoriale, eccellenza dell’artigianato italiano, e la versatilità dello stile di oggi, eclettico e cosmopolita.



Questa Collezione è un omaggio alla città di Milano, che ha visto vivere ed evolvere il marchio Domenico Caraceni attraverso le epoche e le figure che ne hanno raccontato la bellezza, la dinamicità e l’inconfondibile eleganza di chi la respira.

La collezione Resewing Milano propone un’accurata selezione per il guardaroba maschile, declinato in tre mondi: gli Essenziali, abito monopetto e doppiopetto; il Tempo Libero, blazer formali e spostivi, le Occasioni, gli smoking e il mezzo tight.

Tre mondi e tre atmosfere complementari della vita di tutti i giorni. Tutti i capi di questa Collezione sono four seasons e quindi si possono indossare tutto l’anno. Sono realizzati con i migliori tessuti, italiani e inglesi, fino a un titolo di 180s in lana, cashmere e seta.

Impreziositi da fodere in cupro in tinta o in contrasto, con stampe raffinate, bottoni in corozo o in metallo. In una palette che va dai grigi, agli azzurri, dai blu al beige safari, nei patterns più iconici del marchio come il Principe di Galles, il gessato e il Solaro.

Ogni abito è immaginato e creato con passione e accuratezza per un uomo affascinante, che sceglie di vivere ogni momento con stile.



La collezione Caraceni si distingue per le sue caratteristiche iconiche: la spalla scesa, i revers accuratamente misurati, le asole interamente realizzate a mano, accortezze applicate anche alla linea prêt-à-porter.



SARTORIA DOMENICO CARACENI



La sartoria Caraceni è stata fondata a Roma nel 1913, dal padre della sartoria italiana: Domenico Caraceni che rivoluzionò l’abito maschile conferendogli, per la prima volta, libertà di movimento. Da oltre cento anni ogni prodotto Caraceni è sinonimo di pregio, di eccellenza di materiali e della più esperta manifattura artigianale, tutto questo, per continuare a raccontare la storia dell'artigianalità unica del nostro Bel Paese.



Nel 1960, Gianni Campagna, innamoratosi del mondo della sartoria guardando i vecchi film di Hollywood, parte dalla sua terra nativa, la Sicilia, e si trasferisce a Milano. Qui, grazie al suo costante impegno e al suo speciale talento, diventa prima allievo e poi assistente nello storico atelier del maestro Domenico Caraceni, di Piazza San Babila, dove si vestivano i più grandi personaggi dell’epoca.



Alla morte del suo maestro, Gianni Campagna diventerà erede non solo del knowhow del più grande interprete della Sartoria italiana, ma anche del brand stesso, continuandone il percorso arricchendolo di un sapore internazionale.



Oggi alla guida della maison: Virginia Campagna che, fatto tesoro degli insegnamenti paterni, ha deciso di portare, insieme alla sua famiglia, la Sartoria Domenico Caraceni a uno step successivo ampliandone prodotti e servizi, senza mai tralasciare l’importanza della tradizione, unendola e facendola convivere con l’innovazione.



