Chi siamo? IMPRINTING nasce dall’esperienza di un Team di professionisti altamente specializzati e approda nei settori professionali di Hairdressing e Beauty.



Una linea avanzata per il mondo dell’estetica e dei capelli mai creata prima, frutto di studi approfonditi e una conoscenza con standard elevatissimi in termini di qualità, quella di Imprinting è una vera e propria rivoluzione per ottenere anche a casa risultati strabilianti.



Intenso, rivoluzionario, di naturale bellezza, Imprinting è nato per avvolgere in maniera sensazionale la nostra figura e per prendersene cura intensamente, esaltando la nostra personalità attraverso una gamma di prodotti accuratamente studiati.



Im Iconic Shampoo Effetto Filler Con Acido Jaluronico E Cheratina 250 Ml

HAIR TYPE: SHAMPOO PER CAPELLI SOTTILI E INDEBOLITI

Im Iconic shampoo è ideale per i capelli fragili. Il suo infuso di acido ialuronico e cheratina dona densità e vigore rimpolpando i capelli che si diradano e creando un effetto filler sin dal primo utilizzo. Inoltre, grazie al suo mix di essenze floreali, offre una straordinaria esperienza di detersione per i capelli.



Risultato: capelli più forti e spessi



PROFUMAZIONE:



Loving flower



Im Iconic Maschera Effetto Filler Con Acido Ialuronico E Cheratina 250 Ml

HAIR TYPE: MASCHERA PER CAPELLI SOTTILI E INDEBOLITI

Im Iconic maschera rinforza e rimpolpa in profondità la struttura della fibra, donandole un aspetto piu sano. la sua combinazione di acido ialuronico e cheratina, garantisce consistenza e corpo, riducendo il rischio di doppie punte. Risultato: capelli piu spessi e sani.



PROFUMAZIONE:



Loving flower



MODO D'USO



Dopo lo shampoo, applicare e massaggiare su lunghezze e punte, lasciare dai 3-5 minuti in posa e risciacquare abbondantemente.



Bagnare i capelli, applicare e massaggiare su capelli e cute, risciacquare bene, se necessario ripetere l’operazione