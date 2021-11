In 70mila ad Anuga 2021; 4.600 gli espositori

Archiviata la 36esima edizione di Anuga, la più importante piattaforma mondiale per il food&beverage svoltasi a Colonia dal 9 al 13 ottobre scorso. Una edizione che – nonostante un andamento della pandemia ancora preoccupante in diversi Paesi – dimostra come l’economia mondiale proceda a gonfie vele sulla strada di una nuova normalità.

I dati parlano chiaro: ad Anuga sono arrivati ben 70mila visitatori da 169 Paesi per conoscere e assaggiare i prodotti presentati dagli oltre 4.600 espositori da 98 Paesi che hanno scelto di essere ad Anuga. Fra loro, come sempre, una nutrita rappresentanza del settore food&beverage italiano: 730 espositori di cui 140 raccolti nelle collettive organizzate da Koelnmesse Italia nei diversi padiglioni tematici della grande kermesse internazionale.



“Anche per Anuga possiamo spendere le parole che, fortunatamente, usiamo per commentare l’esito delle nostre più recenti rassegne”, ha commentato Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia. “Affrontiamo questa stagione della emergenza sanitaria che ancora ci condiziona con la certezza di poter ottenere ottimi risultati, garantendo una piazza dove domanda e offerta possano incontrarsi in tutta tranquillità”.



Ancora non si può parlare di normalità: ci sono interi continenti che rimangono chiusi per le ragioni sanitarie che tutti consociamo, ma ciò non toglie che Anuga 2021 abbia dimostrato che è possibile organizzare “grandi fiere” – Anuga quest’anno ha occupato una superficie espositiva di oltre 240mila metri quadrati – e che soprattutto c’è una grandissima voglia di riportare la relazione diretta, l’incontro personale in cima alle dinamiche del fare business.

Un evento arricchito da Anuga@home, una doverosa cornice online che mantiene le porte della fiera spalancate anche per tutti coloro che non possono essere a Colonia di persona, garantendo occasioni di visibilità e di raccolta delle informazioni in numerosi seminari ed eventi digitali che sono stati molto apprezzati da decine di migliaia di utenti in tutto il mondo.

Riscontri molto positivi soprattutto per la funzionalità di networking della piattaforma, che ha permesso agli espositori di ricercare e entrare in contatto con tutti gli operatori registrati alla manifestazione.



“Una stagione nuova – ha proseguito Rosolia – e che si fonda su parametri diversi, per quanto sia il tasso di internazionalità raggiunto da Anuga ad averci colpito: il 92 per cento degli espositori presenti è giunto in fiera dall'estero e sul versante dei visitatori abbiamo avuto ben il 76 per cento di presenze internazionali. Un clima decisamente positivo che ha dato ottime soddisfazioni alle imprese italiane che hanno sottolineato l’ottima qualità dei contatti e la forte presenza di top buyer che hanno dato una sferzata di energia e di ottimismo alle relazioni definite in fiera”.

Una fiera che ha mostrato concretamente la nuova “coscienza” che oramai coinvolge l’intero mondo dell’agroalimentare che, con il motto "Transform", avanza a grandi passi verso un sistema alimentare globale più sostenibile ed efficiente. Una evoluzione confermata soprattutto dalla crescita significativa di prodotti a base vegetale o esclusivamente vegetali, proteine alternative e novità con un valore aggiunto in termini di salute, per quanto anche tutti gli altri comparti puntino su produzione sostenibile, benessere animale e protezione del clima.



La prossima edizione di Anuga si svolgerà dal 7 all’11 ottobre 2023.



