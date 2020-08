Invidia & Gelosia

Guarire con Sempreunagioia

Invidia e Gelosia sono due sentimenti molto simili e complementari tra loro e sono diffusissimi tra le persone che noi chiamiamo Non Sempreunagioia. Essi di solito, li esprimono soprattutto verso coloro che Sempreunagioia invece lo sono.

Dato che i soggetti Non Sempreunagioia prediligono il lamento all’azione, essi non agiscono, perché bloccati da un meccanismo psicologico che gli impedisce di vivere con entusiasmo, cercando di prendere il meglio da ogni situazione, ma piuttosto sono portati a vivere la propria esistenza come una serie di accadimenti negativi, faticosi e complicati da affrontare sempre e comunque con grande ansia, insicurezza, pessimismo e mancanza di determinazione. Tutto questo li conduce quasi sempre a condizioni di vita perdenti. Per questo motivo quindi, Le persone Non Sempreunagioia se a contatto con persone Sempreunagioia, non potranno che cedere a questi due sentimenti negativi: Invidia e Gelosia.

Le persone Sempreunagioia invece affrontano la vita ed i problemi di tutti i giorni con coraggio, sicurezza, positività, senso della giustizia e della realtà. Il senso di inferiorità quindi, che una persona Non Sempreunagioia può provare nei loro confronti, è molto alto. L’Invidia è un’emozione molto complicata che si basa sull’immagine che ogni individuo ha di se stesso e fa leva sul complesso di inferiorità che una persona può provare nei confronti di un’altra. Questa situazione si verifica più facilmente verso una persona che si può considerare al proprio pari (un fratello, un amico, un collega di lavoro). È molto più difficile infatti provare Invidia per persone distanti che possono essere considerate dal soggetto inarrivabili (Star dello spettacolo, Magnati, Politici, Personaggi famosi in generale), mentre diventa invece quasi automatico entrare in questo meccanismo quando l’oggetto è qualcuno con il quale ci crediamo in grado di poter competere. L’Invidia, come abbiamo detto, è molto simile alla Gelosia ed è un sentimento molto intenso che annebbia la vista del soggetto sofferente, impedendogli di vedere la realtà, di comprendere che molto probabilmente l’oggetto della sua Invidia non è realmente posizionato al suo livello, ma e’ forse in possesso di capacità e caratteristiche molto differenti che gli consentono di meritare i successi raggiunti.

Secondo Castelfranchi Miceli e Parisi (1988) l’Invidia ha come fulcro l’ostilità: chi non consegue lo scopo desiderato soffre vedendo che gli altri invece sono in grado di raggiungerlo e prova ostilità per chi gli causa tale sofferenza.

Così come la Gelosia, l’Invidia provoca comportamenti molto contraddittori come odio/amore, stima e disprezzo, interesse e disinteresse ed altro ancora. Dato che, come abbiamo detto, alla base dell’Invidia risiede sempre un complesso di inferiorità del soggetto, è evidente che egli provi nei confronti della persona invidiata anche sentimenti repressi di ammirazione e di interesse che lo portano ad una manifesta Gelosia verso tutto ciò che tale persona compie, realizza, ed ottiene. Da qui quindi il suo interesse ossessivo verso la vita della persona invidiata. Chi soffre di Invidia e Gelosia verso qualcun altro si ritroverà spessissimo a parlare di questa persona e soprattutto a criticare il suo operato, ciò che vive e rappresenta. Costruirà ad arte menzogne ed illazioni utili a demolire l’immagine di cui gode quella persona verso gli altri, nella speranza che ne possa essere danneggiata, nello sforzo di sottrargli la stima e l’affetto delle altre persone. Cercherà con l’arte dell’inganno di rovinare i rapporti che l’oggetto della sua Gelosia intrattiene con persone alle quali anch’egli è interessato, ma la cui attenzione, che considera con arroganza di meritare, ritiene invece essere insidiata dalla persona oggetto della sua Invidia.

In buona sostanza egli, quindi sprecherà il suo tempo e la sua energia al servizio della sua azione distruttiva verso la persona invidiata, sottraendosi alla possibilità ed alla volontà di migliorare se stesso, per poter concretamente raggiungere ed eventualmente superare le condizioni di vita della persona invidiata che egli considera migliori delle sue. In altre parole si consuma in una continua competizione dannosa per sé stessa, e quindi perdente, nei confronti della persona che Invidia. Essere persone Sempreunagioia vuol dire non conoscere sentimenti così negativi e contradditori come l’Invidia e la Gelosia, ma significa piuttosto amare se stessi. Significa vivere la propria esistenza ed approcciare i problemi che ne conseguono con intelligenza, calma, positività e determinazione, concentrando la propria energia su quanto di buono potrà essere fatto per noi e per le persone che si amano e non su quanto di brutto potrà accadere alle persone che si odiano. Non essere invidiosi e gelosi significa non soffrire di complessi di inferiorità verso nessuno, ma piuttosto sentirsi in grado di affrontare la vita con ottimismo, intelligenza e positività.

Tutti i sentimenti, positivi o negativi che siano, fanno parte della nostra sfera emotiva quindi sono umani e perciò non devono essere motivo di vergogna. Secondo il mio punto di vista, anche il negarli, il fingere di non vederli o reprimerli non è il modo migliore di combatterli perché conduce solo alla negazione, alla finzione e quindi alla sofferenza. La strada giusta per aver ragione dei sentimenti negativi è quella di farli sovrastare da quelli positivi. Se vi sentite inferiori a qualcuno e provate Gelosia ed Invidia per lui, sappiate quindi che state sbagliando, sappiate che non vi è nessuna ragione al mondo che possa farvi sentire inferiore e che ciò che dovete fare non è parlar male di lui, sperare che egli non abbia più successo o farvi ossessionare dalla sua persona, ma piuttosto impegnarvi a fondo ed utilizzare tutta la vostra forza ed energia positiva per eguagliare o possibilmente superare i traguardi che egli ha raggiunto e che vi causano tanto malessere.

Se avete mai provato o provate Invidia e Gelosia, sappiate che potete cambiare e cancellare le brutte sensazioni che accompagnano questi sentimenti. C’è una strada molto semplice da percorrere che potrà portarvi a non essere più, o a non diventare mai, soggetti invidiosi o gelosi ed è quella di impegnarvi a fondo per diventare delle Persone Sempreunagioia.



Sergio Cosentino

Sempreunagioia®