Italia e Algeria Più Vicine Grazie Al Circolo Canottieri Lazio

Vertice A Cena Con L ’ Ambasciatore, Presto Contatti Per Nuovi Asset Di Lavoro. Il Presidente Raffale Condemi: «Una Grande Opportunità Per I Nostri Soci»

Una cena elegante e conviviale nata grazie alla presentazione del consocio Jildaz Mahé (proprietario del ristorante "Le Carré Français" ndr.), il tradizionale scambio di doni e un’opportunità dettata dalla curiosità verso il Circolo Canottieri Lazio.



Giovedì sera l’ambasciatore algerino Ahmed Boutache, ha invitato il Presidente Raffaele Condemi e una “delegazione” del Canottieri Lazio, nella sua residenza per parlare non solo del Circolo ma anche di opportunità.



L’amicizia che lega l’Italia e l’Algeria ha radici antiche e solide: basti pensare che la nostra nazione è al terzo posto delle importazioni per un valore totale di 4,642 miliardi dollari. Ed è solo di pochi giorni fa la firma del Memorandum d’intesa sul Dialogo strategico sulle relazioni bilaterali e le questioni politiche e di sicurezza globale per il rafforzamento della collaborazione tra Italia e Algeria.



Il presidente Condemi ha omaggiato l’ambasciatore della cravatta del Circolo, il quale ha ricambiato con un prezioso vassoio d’argento con su incisa una dedica per i soci del Canottieri Lazio.



«L’ambasciatore Boutache – ha raccontato il Presidente del CC Lazio Raffaele Condemi - è rimasto molto colpito dalla storia del nostro Circolo ed ha espresso il desiderio di venire a trovarci. L’Algeria è un paese che offre importanti opportunità da afferrare e sviluppare. La cena di ieri, al di là del prestigio e dell’onore che l’ambasciatore ci ha riservato, è stata l’occasione per stringere ancora di più i rapporti tra i nostri Paesi e in particolare con il nostro Circolo. L’ambasciatore ha espresso, in particolare, il desiderio di incontrare i nostri soci imprenditori per valutare eventuali proposte e/o forme di collaborazione da promuovere presso il Governo algerino. Spero di ricambiare molto presto il suo prezioso invito e sono certo che questa sia una grande opportunità per i nostri soci»