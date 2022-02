La nuova frontiera dei servizi per eCommerce è italiana

Nel 2021 l’eCommerce ha avuto una crescita senza precedenti e per sopravvivere sempre più aziende hanno dovuto adattarsi a questa nuova modalità di vendita, ma ora una società italiana offre soluzioni a tutti i maggiori problemi del settore.

Roma, Italia, 25/02/2022, Yakkyofy, l’azienda italiana leader nel settore dell'approvvigionamento e logistica per eCommerce ha rilasciato un nuovo servizio che permetterà a tutti coloro che vendono online di risparmiare tempo e denaro nella gestione del proprio business. Grazie a Yakkyofy si potrà vendere online senza bisogno di un magazzino e gestendo in maniera completamente automatizzata l’intero processo di evasione degli ordini e di invio dei tracking.

"Abbiamo creato una soluzione software" dichiara Giovanni Conforti, Ceo e Founder di Yakkyofy "in grado di rispondere a tutte le esigenze di sourcing e logistica di un eCommerce e di gestire con un unico account e un unico partner tutti gli ordini, i preventivi e le spedizioni di un intero negozio online”. “Serviamo ogni tipo di cliente: se da un lato la facilità del sistema ha indotto piccole aziende a collegarsi al nostro software per abbattere i costi della logistica, dall’altro la creazione di prodotti personalizzati e le funzionalità automatiche ci hanno permesso di approcciare grandi player e sostenerli nelle loro attività con una struttura più leggera e flessibile.”



I dati del mercato eCommerce

Secondo quanto pubblicato da Statista.com, nel 2021 le vendite eCommerce legate al settore retail hanno generato un fatturato di oltre $4.9 trilioni di dollari a livello globale. Questa tendenza è destinata a crescere a ritmo sostenuto con un +50% nei prossimi 4 anni e raggiungendo un fatturato di 7,4 trilioni di dollari entro il 2025.



Due anni fa solo 17,8% delle vendite a livello globale erano vendite eCommerce, ma oggi si prevede che entro il 2022 questo numero salirà a coprire il 21% delle vendite per, poi, giungere, nel 2025, al 24,5%, con un aumento di 6,7 punti percentuali in soli cinque anni.



E’ chiaro, quindi, che la trasformazione del settore retail e l’aumento delle vendite online non è qualcosa legato solo alla pandemia, ma è un trend che continuerà nei prossimi anni e che plasmerà il futuro delle nostre aziende. Qualcosa che non si può evitare, ma a cui ci si deve adattare. Yakkyofy è in grado di aiutare le aziende a compiere questo passaggio in maniera più rapida ed efficiente.



La soluzione “all inclusive” di Yakkyofy

Yakkyo srl è un’azienda Italiana con magazzini in Puglia e in Cina, che, grazie alla sua decennale esperienza nel settore della ricerca prodotto e della logistica internazionale, ha creato una piattaforma che offre servizi a 360° per l'approvvigionamento di articoli e spedizioni internazionali in più di 100 paesi a livello globale.



Oggi, grazie alla pubblicazione del collegamento API con i propri magazzini, ogni persona che vende online su un eCommerce, un marketplace o una piattaforma social, sarà in grado, con 3 semplici passaggi, di collegare i propri canali di vendita alla piattaforma di Yakkyofy e automatizzare completamente l’evasione e le spedizioni dei propri ordini.



Grazie al collegamento software non appena un acquisto sarà generato sulla piattaforma del cliente, Yakkyofy riceverà automaticamente l’ordine, provvederà a processarlo, spedirlo e ad inviare contemporaneamente il tracking number al cliente.



Ma non è finita qui, “Yakkyofy offre un servizio a 360° gradi perché i nostri clienti possono decidere di inviare i loro prodotti ad uno dei nostri magazzini (Cina o Italia) e gestire con noi solo la logistica, oppure possono comprare la merce tramite il nostro servizio di sourcing in Cina e semplificare le loro operazioni anche nel settore dell'approvvigionamento", ci conferma Giovanni Conforti, Ceo di Yakkyofy.



“Nel corso degli ultimi 10 anni abbiamo creato un enorme database di fornitori in Cina e stretto legami con moltissime fabbriche, per questo siamo in grado di offrire preventivi a prezzi B2B per prodotti di qualità. Siamo in grado di testare la merce sul suolo cinese prima dell’acquisto, inviare ai nostri clienti video e foto reali dei prodotti e anche aiutarli a realizzare articoli e confezioni brandizzati con il proprio logo e file per visualizzare i loro prodotti in AR.” Continua Giovanni Conforti.



“I nostri clienti italiani possono decidere di spedire i loro prodotti in dropshipping dalla Cina o inviarli al nostro magazzino di Bari, dove offriamo consegne in 48 ore in tutta Italia e anche il servizio di pagamento alla Consegna.”



Chiunque gestisca un business online e voglia semplificare il proprio processo di rifornimento prodotti ed evasione degli ordini, può visitare il sito di Yakkyofy o contattare il loro team in Chat per capire come utilizzare i loro servizi al meglio per incrementare i profitti del proprio business online.



Informazioni sull'azienda: Yakkyofy è un piattaforma che offre servizi dedicati agli eCommerce e all’importazione di prodotti all’ingrosso. Creata da Yakkyo Srl, un'azienda con sede in Italia e in Cina, aiuta i proprietari di store online ad automatizzare completamente la gestione e la logistica delle proprie aziende. Yakkyofy fornisce i prodotti da vendere, anche brandizzati con il proprio logo, permette di importarli con pochi click su un negozio online e si occupa di gestire tutto il processo di evasione e invio degli ordini automaticamente.