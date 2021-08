Legal firm, lo Studio di Andrea Mascetti ai primi posti della classifica “Capital” 2021

Anche quest’anno la rivista “Capital” ha inserito lo Studio di Andrea Mascetti tra le top legal firm italiane

"Capital": lo Studio diretto dall'avvocato Andrea Mascetti ha ottenuto nel 2021 risultati migliori rispetto all'edizione del 2020, a testimonianza della sua continua evoluzione.



Andrea Mascetti: il suo Studio Legale entra nella Top 50 d'Italia secondo la rivista "Capital"



Lo Studio di Andrea Mascetti è stato riconosciuto come uno dei 50 più importanti d'Italia nel settore del diritto amministrativo. La prestigiosa rivista "Capital" ha infatti inserito la legal firm all'interno della sua classifica 2021. Lo Studio, con sede a Varese e a Milano, rientra inoltre tra le prime dieci realtà della Lombardia per il diritto amministrativo. Ogni anno "Capital" stila la classifica degli Studi Legali Corporate sulla base dell'analisi condotta da PBV Monitor, che si sofferma su qualità e affidabilità dei servizi offerti, tenendo conto delle caratteristiche del team e delle competenze al suo interno. Ultimo ma non meno importante, la classifica si basa anche su come gli studi interagiscono con il territorio e sulla loro capacità di creare e sviluppare una rete professionale, sia a livello nazionale che internazionale. Lo Studio di Andrea Mascetti si è distinto in particolare negli ultimi due punti, ai quali si aggiunge anche il costante aggiornamento delle competenze.



L'evoluzione dello Studio Legale di Andrea Mascetti



Per lo Studio si tratta del secondo riconoscimento consecutivo da parte della rivista "Capital". L'anno scorso la realtà guidata da Andrea Mascetti aveva infatti già conquistato la Top 500 nel Settore Amministrativo. Nata nel 2004, la legal firm negli anni è stata in grado di ampliare il proprio ventaglio di attività. Oltre ad accumulare esperienza nell'ambito civile, penale e amministrativo (in particolare nella responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001), lo Studio è stato uno dei primi a specializzarsi nella consulenza in settori come il diritto ambientale, la web reputation, il diritto dell'Arte, ormai ritenuti fondamentali. Oggi il team creato da Andrea Mascetti conta nove professionisti e ognuno si dedica con successo a uno o più ambiti. Ciò permette alla legal firm di offrire diverse soluzioni legali e un supporto a 360° per privati, aziende ed enti pubblici.