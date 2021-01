LES COPAINS presenta la Collezione Uomo FW 21-22

Tutto ha inizio a Parigi, nel cuore degli anni Sessanta. La capitale francese era allora il centro nevralgico della rinascita culturale ed economica in Europa, una città piena di passione e ispirazione.

“Salut les copains” era il programma radiofonico dedicato ai giovani artisti e intellettuali della Rive Gauche, punto di riferimento per moda e nuovi stili in quegli anni.

Il nome del brand, italiano e bolognese al 100%, è dedicato a questa atmosfera unica e irripetibile e alla fascinazione che il suo fondatore, Mario Bandiera, colse con entusiasmo, ribaltando il concetto di maglieria: da capo meramente funzionale e legato alla tradizione, ad oggetto di culto glamour e divertente.

Quei giovani parigini adoravano indossare capi e divise di pescatori e marinai, scovati nei marché aux puces, ed è proprio qui Les Copains ha affondato le proprie radici, l’originaria ispirazione : il navy blu come bandiera di libertà, righe e punti fishermen come nuova affermazione di stile, un’attitudine easy e scanzonata per rompere le regole della formalità.



Les Copains torna oggi, a un anno dall’acquisizione del brand da parte della famiglia Zambelli e dalla presentazione delle prime collezioni Donna, con la collezione Uomo FW 21-22, ripartendo dalla maglieria: informale, sportiva, giovane… dallo spirito francese con tutto il saper fare italiano.

Un debutto fatto di cinquanta pezzi, disegnati da Alessandro Pungetti, dove il concetto di maglieria globale si estende dal maglione, alla felpa, dal parka al cappotto sportivo, fino al blazer, accompagnati dalla caratteristica lunetta portabandiera del logo, studiata su ogni capo per innestarsi direttamente nella tessitura a maglia o con il leggendario patch Les Copains.



Navy blu, grigio melange e bianco dominano la palette, ispirata ancora una volta al mondo marino, con un’interpretazione super contemporanea che porta il motivo delle righe sul tridimensionale intreccio di punti, il tradizionale Aran diventa un amuleto contemporaneo in mix and match bicolore, mentre i filati più nobili si affiancano a nuovi sperimentazioni di filatura hi-tech, con risultati di sorprendente leggerezza.



I classici fishermen sono rielaborati su maxi trecce bicolore e sui nuovi punti dall’effetto scolpito studiati in azienda dai tecnici di maglieria. Mentre il punto Bologna, la costa inglese, il punto pannocchia, la grana di riso e il punto links animano la collezione tra presente e passato, dove trova spazio anche il capo heritage per eccellenza: la giacca Flag, con la sua mitica ‘ricetta’.

In merinos rigorosamente blu navy, coi fili ingrassati ed oleati con una formula segreta, come usavano i pescatori irlandesi per rendere i capi impermeabili, lavorata a coste piatte e interpretata in un blazer doppiopetto quotidiano e super chic: un omaggio all’originaria ispirazione Les Copains, al concetto nobile di maglieria come capo quotidiano e di tendenza.