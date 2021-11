Nasce Alchemy il nuovo progetto del Birrificio della Granda in collaborazione con la Cantina Enzo Boglietti

Un prodotto innovativo nato dalla sinergia di due mondi: la birra e il vino si uniscono per dare vita all’unico stile brassicolo italiano, la IGA (Italian Grape Ale)

Il Birrificio della Granda si sta dimostrando una fucina di idee e prodotti innovativi: la ricerca e lo sviluppo di nuove ricette e stili sono ormai il focus del birrificio, che oggi presenta l’ultima nata, una IGA (Italian Grape Ale), prodotta in collaborazione con la Cantina Enzo Boglietti.



L’incontro di due mondi solitamente distanti e quasi antagonisti, come quello del vino e della birra, è reso possibile da questa ricetta originale che coniuga il mosto d’uva e quello d’orzo per creare un ibrido dirompente. “Siamo un birrificio agricolo con forti legami al territorio e ai suoi prodotti, con questa IGA abbiamo voluto omaggiare il Piemonte ma anche l’Italia in generale. La nostra Alchemy è la storia di un incontro tra tradizioni millenarie, quella brassicola che conosciamo bene e non ci stanchiamo mai di esplorare e quella del vino che il nostro territorio omaggia e rappresenta a livello mondiale. Ci siamo voluti unire in questa avventura alchemica ad un produttore locale, Enzo Boglietti, con il quale condividiamo la passione, l’artigianalità e l’elevata qualità dei prodotti che facciamo. Siamo molto orgogliosi di aver potuto creare insieme, una birra che al momento è dell’unico stile che a livello internazionale è riconosciuto come italiano, ovvero la IGA. Un’occasione per far conoscere il nostro territorio, le nostre eccellenze e il nostro savoir faire artigiano.”

Così, Ivano Astesana mastro birraio e fondatore di Granda, ha voluto commentare la sua ultima creazione.



Una birra particolare quindi che, come suggerisce il nome Alchemy, è un prodotto raro nato dalle sinergie di due mondi paralleli nell’universo del beverage. Una birra che sa raccontare entrambe le realtà attraverso il suo carattere deciso: ambrata intensa con riflessi ramati, al palato è secca e scorrevole, dove l’aromaticità importante data dal mosto d’uva è supportata ed equilibrata dall’alta gradazione alcolica. È una birra d’autore nata per celebrare anche la stagionalità dei prodotti: creata con mosto fresco di uve Barbera sarà disponibile da ora sul sito del birrificio fino ad esaurimento, è un’edizione limitata brassata in un'unica cotta che sarà irripetibile fino alla prossima vendemmia!



Maggiori informazioni su www.birrificiodellagranda.it