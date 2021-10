Nuove speranze per i danneggiati del Porto di Rapallo. All'orizzonte la possibilità di ingresso nel giudizio del ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il Codacons fa richiesta di costituzione quale parte civile: per informazioni riguardo la costituzione dei danneggiati e relativi risarcimenti danni contattare info@codaconslombardia.it o 02.29419096

Cronaca Nazionale: continua la querelle del Golfo del Tigullio. Centro nevralgico del dibattito la cornice del Porto Carlo Riva di Rapallo (GE) la cui diga di protezione è crollata durante la nota mareggiata dell'ottobre 2018, causando la distruzione ci centinaia di imbarcazioni ormeggiate, con un processo penale in essere avanti al Tribunale di Genova e che attualmente è ai suoi albori.



Nella giornata di ieri, 20 ottobre 2021, si è tenuta l'udienza preliminare in cui, alla presenza dei due imputati, veniva richiesta al giudice la citazione in giudizio del responsabile civile, individuato nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



Il Codacons ha provveduto al deposito dell'atto di costituzione di parte civile e si mette a disposizione dei danneggiati per ogni chiarimento a riguardo, anche alla luce della possibile entrata del Ministero nel procedimento.



Per informazioni scrivi a info@codaconslombardia.ito o contatta lo 02.29419096