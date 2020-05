Nuovo formato, più convenienza e il benessere di sempre

Pet360 presenta il nuovo formato da 7,5 kg per le referenze Essentia Sterilized Maiale ed Essentia Sensible

Il connubio tra scienza e cuore è alla base di Essentia, la linea super premium di petfood secco per gatti di Pet360. Da oggi l’innovativa gamma studiata dal team di esperti nutrizionisti e veterinari di Pet360 con lo scopo di soddisfare ogni specifica esigenza alimentare dei felini di casa, si arricchisce del nuovo, conveniente formato da 7,5 kg per 2 referenze dedicate ai gatti adulti: Essentia Sterilized Maiale ed Essentia Sensible.



Essentia Sterilized Maiale è l’alimento completo super premium con un’unica fonte proteica di origine animale, fibre vegetali e ridotto contenuto in grassi per limitare l’assunzione calorica. Aiuta il gatto a mantenere la sua forma fisica ideale ed è adatto anche per soggetti che vivono prevalentemente in casa.



Essentia Sensible è invece l’alimento che aiuta a gestire al meglio la sensibilità dell’apparato digerente; ideale per i gatti che hanno manifestato sintomi di sensibilità e anche per aiutare a prevenire che ciò accada. Con il 73% di proteine animali, da anatra e coniglio, Essentia Sensible garantisce gusto e assicura benessere.



Essentia Adult Sterilized ed Essentia Sensible sono caratterizzate da una ricetta semplice, buona e trasparente e contengono solo 8 ingredienti chiave, accuratamente selezionati, con un’unica fonte proteica animale, senza cereali aggiunti ed un mix esclusivo di estratti naturali NaturaVita Complex, sapientemente combinati per un perfetto equilibrio nutrizionale. Il mix di estratti botanici (rosmarino, curcuma, chiodi di garofano e agrumi) ed il lievito contenuti in NaturaVita Complex, aiutano a combattere l’invecchiamento cellulare e l'infiammazione da stress, promuovendo l'attivazione del sistema immunitario a sostegno delle funzioni organiche cognitive.



Anche nel nuovo formato da 7,5 kg le 2 ricette Essentia sono state create seguendo le regole di Respect360, impegno etico di Pet 360 per favorire integrità e benessere di persone, animali e ambiente. Perché benessere vuol dire prima di tutto rispetto per il mondo in cui viviamo.