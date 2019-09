Release lancia le novità da non perdere tra le migliori fragranze dell’Autunno 2019

Fresco, Floreale, Orientale…Ogni profumo è sviluppato con cura nel ventaglio delle proposte di stagione by Release Distribution che si rivela potente e sfaccettato

Atl. OBLIQUE CLOSER - Un oud metropolitano, europeo, la versione berlinese dell’oud

L’Oud è uno dei doni più preziosi della natura. Resina aromatica dalle note suadenti e profonde, è la base per le fragranze più misteriose ed elaborate.



CLOSER interpreta l’Oud in una maniera inaspettata. Un Oud europeo, sfrondato dagli eccessi animali della sua nota, più fresco e aereo, pur avendo sempre la connotazione sensuale, profonda che lo caratterizza. Le note fruttate e floreali contrastano con la preziosa nota balsamica, esaltandola senza appesantirla. CLOSER è un Oud stravagante, eccitante e senza compromessi. Come Berlino.

Note di testa: Limone, Pompelmo, Mora, Fico. Note di cuore: Rosa, Violetta. Note di fondo: Vetiver, Oud, Leather



Atl. OBLIQUE CANDELE - La collezione di cinque raffinate candele profumate

Ciascuna candela viene versata a mano e tutti i bicchieri sono laccati a mano per offrire un trattamento molto speciale pieno di ricordi e momenti da condividere con i cari e te stesso.



RAJANI OLTRENERO - Una rosa maschile per un fiorito invernale

Oltre il nero. Come nelle opere di Pierre Soulages, per cui questo termine è stato coniato. Un profumo per uomini che non hanno paura di nulla, nemmeno di indossare una dominante nota di rosa. Un profumo-firma per uomini alpha e per le donne che li amano. OLTRENERO è il cuore di tenebra di RAJANI.

Note di testa: Mandarino, Salvia, Bergamotto. N ote di cuore: Assoluto di Rosa turca . Note di fondo: Patchouly, Incenso, Ambergris, Vaniglia, Legno di Cedro, Pepe rosa



MOTH and RABBIT DOLLS - Fiorito e caldo

Una fragranza dai colori vivaci e stravaganti. L’irreale morbosità del film, tutto così al limite del consentito, mi hanno suggerito un profumo intenso, venato di note animali, interrotte dal delicato odore della neve. Un profumo di contrasti, secondo il concept della pellicola.

Note di testa: FIori di Ciliegio, Zagara, Geranio Davana. L’inizio delle tre storie in primavera. Note di cuore: Ylang Ylang, Fiori di Melo, Accordo d’Acero, Olio di Rosa. Le storie proseguono durante l’estate. Note di fondo: Ambra, Muschio, Legno di Sandalo.

L’autunno e l’inverno seguono lo svolgimento e la fine delle tre storie. La pellicola di Takeshi Kitano, del 2002, parla di tre storie di amore estremo, che si intersecano senza mai incontrarsi. Tutte le storie hanno però in comune il loro iniziare in primavera e finire in inverno, e così è il profumo ad esse ispirato.



RHIZOME 01 - FRESH AND SPICED - Nasce da un brand che crea fragranze mai floreali, perfetto per l’inverno

01 è un’eau de parfum fresca e delicata. Noce moscata, cannella e cumino vi trasporteranno immediatamente in mercati antichi e remoti, dove le spezie sono vivaci e colorate. Un mondo esotico che viene combinato con le note chiare e pulite del vetiver e del sandalo, per creare una fragranza estremamente equilibrata



VIA DEI MILLE SICILIA MANDORLO - Sempre fiori di mandorlo, in Sicilia, anche d’inverno

Provate a chiudere gli occhi e ad immaginare una distesa infinita di bianchi mandorli in fiore: basta un leggero vento e una pioggia infinita di petali imbianca la terra fino all’orizzonte. MANDORLO è un’ode alla primavera. Un profumo luminoso, dalle note dolci di mandorle leggermente speziate che col tempo diventa cremoso, solare, vellutato. Elegantemente arricchito di ylang ylang, mughetto, iris, muschio, MANDORLO è un profumo che sublima la dolcezza e la delicatezza della mandorla all’estremo della raffinatezza.

Note olfattive principali: Bergamotto, Mandorla, Mughetto, Ylang Ylang, Muschio bianco, Iris.