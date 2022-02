ROMA FOOD EXCEL diventa Fiera Internazionale

Ottenuto il riconoscimento ufficiale di "Fiera internazionale" da parte della Regione Lazio e il 25 e 26 aprile si terrà il "Campionato del Mondo di Pizza Senza Frontiere".

Roma Food Excel (https://romafoodexcel.it/), l'unica fiera di Roma dedicata al settore enoagroalimentare in programma dal 24 al 27 aprile 2022 presso Fiera Roma, ha ottenuto ufficialmente la qualifica “internazionale” da parte della Regione Lazio – Direzione Regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca, Area internazionale e Marketing Territoriale.



«Si tratta - commenta con orgoglio Ezio Amendola, l'organizzatore di Roma Food Excel - di un ulteriore riconoscimento dell’importanza di Roma Food Excel. Un'attestazione che certifica la valenza dell’evento - non soltanto per il territorio laziale ma per il settore dell'enoagroalimentare a livello internazionale -».



La fiera ospiterà numerose industrie alimentari, produttori artigianali e semi-industriali, e un ricco palinsesto di eventi rivolto ad un pubblico internazionale. Tra le iniziative in programma ci sarà il Campionato del Mondo di Pizza Senza Frontiere - il 25 e 26 aprile - che riunirà professionisti provenienti da tutto il mondo. 10 categorie di gara e 250 partecipanti che in due giorni esporranno alle giurie le proprie capacità in uno spazio fieristico polifunzionale di oltre 400 mq.



Si inizia il primo giorno con pizza in teglia, in pala, tonda al matterello, pizza a quattro mani, pizza a sorpresa e la pizza freestyle (singolo e a squadre). Il secondo giorno si continua con la pizza classica, la napoletana, quella al metro e la competizione di pizza freestyle singolo e a squadre.



Il Campionato del Mondo è organizzato da Ristorazione Italiana Magazine, con il patrocinio di Associazione Pizza Romana, in collaborazione con Master Pizza Champion.



Il contest è aperto a tutti i pizzaioli che hanno compiuto i 18 anni di età. Le iscrizioni si sono aperte a fine dicembre e già dai primi giorni ha visto molteplici adesioni. Sarà possibile iscriversi, salvo esaurimento dei posti disponibili, fino al 4 marzo 2022.



Martedì 26 aprile, al termine delle gare, si svolgeranno le premiazioni. Verranno consegnati gli attestati di partecipazione ad ogni concorrente e premiati i primi 3 classificati per ogni categoria.



Ci sarà anche l’assegnazione di nuovi e innovativi "premi speciali" e il pizzaiolo che salirà sul podio per le categorie teglia, pala, al metro, pizza a quattro mani, pizza a sorpresa, classica, napoletana e tonda al matterello (quindi ogni neo Campione del Mondo per ogni singola categoria) entrerà di diritto alla finale di Master Pizza Champion, il primo e unico talent televisivo dedicato alla pizza che nel 2022 raggiunge la settima edizione.



Per prendere parte alle gare è sufficiente registrarsi nel sito campionato.ristorazioneitalianamagazine.it. Per maggiori informazioni sulle gare è possibile contattare gli organizzatori del Campionato al numero 0421.76.12.47 oppure via e-mail: campionato@ristorazioneitalianamagazine.it



Per maggiori info sulla fiera: tel: +39.06/6634333 - email: info@romafoodexcel.it



