Scopri la nuova Collezione Moondust e vivi un'esperienza extra-scintillante

I glitter della collezione Moondust sono fatti per essere indossati ovunque, e allora diventa una forza cosmica della natura con Moondust Lip Eclipse. Questo rossetto sottile è un mix multidimensionale di glitter finissimo, pigmento trasparente e scintillio con effetto perlato. Aggiungi luminosità istantanea a qualsiasi look e risplendi con una delle nostre quattro tonalità.

MOONDUST LIP ECLIPSE



Con un solo gesto Lip Eclipse ti permette di ottenere istantaneamente sia un colore trasparente che uno scintillio traslucido. Quando lo stendi è ultra-cremoso come i nostri rossetti, ma dà la sensazione idratante di un balsamo per labbra. Ricco di burro di karité e burro di cacao, con l’aggiunta di olio di jojoba e di avocado, Lip Eclipse nutre e ammorbidisce le labbra grazie ad una dose di antiossidanti derivati dalla Vitamina E.



MOONDUST GLITTER LIQUID FACE + BODY ILLUMINIZER



Trascina tutti nella tua orbita con Moondust Glitter Liquid, il nostro nuovissimo glitter liquido con un effetto glow ultraterreno. Consideratelo un illuminante liquido stellare. Moondust Glitter Liquid si trasforma da liquido in glitter, rivelando una quantità pazzesca di scintillio, e si asciuga rapidamente. Disponibile in quattro sfumature scintillanti che vanno dall’argento al bronzo, Moondust Glitter Liquid è pronto per tutti i tuoi party, che siano sulla Terra o fuori da questo mondo.



Glitter finissimo, pigmenti duochrome, e scintillio perlato si combinano per creare un luccicante mix surreale. Moonspoon, un argento iridescente iperglitterato, perfettto per tutte le carnagioni. Scalda la situazione con Barely Baked, un oro ipermetallizzato, o Midnight Blast, un bronzo intenso lucido. Scegli poi Horizon con il suo scintillante duochrome rosa champagne per creare una luminosità multidimensionale.



Disponibili da fine marzo 2020 da Sephora e su sephora.it e urbandecay.it