Squale 1521 Full Lumen White-Milk esclusiva mondiale su Orologeria Majer

Orologeria Majer da sempre è punto di riferimento per gli amanti degli orologi diver. In esclusiva mondiale per il 2021 offre una nuova collezione limitata Squale 1521 50Atmos.

Una luce forte, tagliente, emerge dall’anfratto più oscuro degli abissi. Un sommozzatore, incuriosito, segue il tunnel luminoso immergendosi fino a mezzo chilometro di profondità. Quello che sembra un sussulto proveniente dal centro della terra è in realtà il battito di un orologio. Cassa da 48 mm in acciaio inossidabile 316L, vetro zaffiro con trattamento antiriflesso e movimento Sellita SW200-2, Elaboré.



Non può che essere lui, il mitico modello della serie Squale 1521, icona anni ‘60! Aspetta un attimo… ha qualcosa di diverso. Perché emana una luce così potente? Semplice, perché questo è il nuovissimo Squale 1521 Full Lumen White-Milk con quadrante bianco latte, completamente in SuperLuminova.



La linea di orologi diver Squale 1521 è una delle più riuscite del marchio svizzero



La linea di orologi diver Squale 1521 è una delle più riuscite del marchio svizzero, sicuramente quella che più di tutte ha saputo soddisfare i sogni pretenziosi dei subacquei di tutto il mondo, così come degli appassionati di segnatempo in generale. Una collezione che col passare degli anni ha avuto il coraggio di mutare pelle, proponendo soluzioni innovative sempre al passo con l’evoluzione tecnologica del periodo. Numerosi modelli in colori differenti, tutti parecchio apprezzati da pubblico e critica; come non ricordare lo storico "Bund", progettato per Blancpain, acquisto obbligatorio per ogni vero collezionista incallito.



Tuttavia mancava ancora qualcosa per chiudere il cerchio. Qualcosa in grado di connettere passato e presente diventando novità assoluta. È dovuto infatti trascorrere quasi mezzo secolo prima che l’ambizioso progetto di creare uno squale diver pressoché perfetto potesse vedere finalmente la luce. Era il 1978 e gli orologi automatici stavano attraversando un periodo di forte crisi. Così il marchio fondato nel 1946 a Neuchâtel, Svizzera, decise di produrre un orologio professionale con movimento al quarzo Esa/Eta 9362. Stiamo parlando dello Squale 1521- 500, un top di gamma per l’epoca. Ma a Squale questo non bastava affatto, voleva di più.



Il potere della Super-LumiNova nel nuovo Squale 1521. Dopo anni e anni di sperimentazioni e release di versioni aggiornate, lo Squale 1521 ha infine trovato quello che stava cercando sin dagli albori, ovvero un materiale che garantisse massima illuminazione al buio durante le immersioni nelle profondità marine.



Tutto ciò è stato possibile grazie all’introduzione di un processo alchemico più costoso dell’oro; una pasta dotata di una foto-luminosità talmente forte da trafiggere anche la più cocciuta delle oscurità: è la Superluminova. E il Dial del nuovo Squale 1521 Full lumen è completamente rivestito da questo materiale fluorescente.



Squale ha continuato negli anni a rinnovare lo storico modello, popolarissimo negli anni ’60. Il risultato è l’edizione 1521 Full lumen. Con uno stile inconfondibile che omaggia gli anni’80, questo Squale exclusive vanta una cassa Milk White delle stesse dimensioni dell’originale. Il vetro zaffiro con rivestimento antiriflesso assicura ottima robustezza e chiarezza; il calibro automatico SW 200, élaboré, a 28.800 bph alternanze(4 Hertz) è dotato di funzione fermo macchina e carica manuale a 25 rubini co, mentre la riserva di carica è di 38 ore.



Il DNA inconfondibile di Squale si percepisce, eccome. L’impermeabilità fino a 50 ATMOS (500 metri sotto il livello del mare) e il design rigorosamente funzionale, solido ed ergonomico confermeranno le aspettative di tutti gli appassionati.



Ma la vera chicca è appunto il quadrante bianco totalmente luminoso che garantisce una perfetta visibilità durante le ore notturne e sott’acqua, risultando quindi la scelta più adatta per tutti i lupi di mare. Ma non solo. Questo diver professionale Squale ha tutti i numeri per diventare il desiderio di ogni collezionista di orologi, il pezzo mancante che devi assolutamente avere.



