Un doppio argento per la Ginnastica Petrarca al trofeo “Calissi”

La Ginnastica Petrarca sale due volte sul podio del trofeo “Paolo Calissi” di Camaiore. La manifestazione di ginnastica artistica femminile, giunta alla decima edizione, ha visto scendere in pedana quasi duecento ragazze di società da Toscana, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, e tra queste era presente anche una rappresentanza aretina che ha goduto dell’opportunità di mettersi alla prova e di emergere in un contesto di alto livello tecnico. A gareggiare per la Ginnastica Petrarca sono state Claudia Bichi del 2006 nella categoria Junior1 e Giulia Borgogni del 2009 nella Allieve2 che hanno entrambe colto una medaglia d’argento.

La Ginnastica Petrarca sale due volte sul podio del trofeo “Paolo Calissi” di Camaiore. La manifestazione di ginnastica artistica femminile, giunta alla decima edizione, ha visto scendere in pedana quasi duecento ragazze di società da Toscana, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, e tra queste era presente anche una rappresentanza aretina che ha goduto dell’opportunità di mettersi alla prova e di emergere in un contesto di alto livello tecnico. A gareggiare per la Ginnastica Petrarca sono state Claudia Bichi del 2006 nella categoria Junior1 e Giulia Borgogni del 2009 nella Allieve2 che, allenate da Sara Moretti e Diletta Severi, hanno entrambe colto una medaglia d’argento al termine di una positiva prova in cui sono riuscite a dimostrare il loro valore in quattro esercizi: volteggio, parallele, trave e corpo libero. Le due atlete hanno ben figurato e ottenuto alti punteggi che, sommati, hanno permesso loro di festeggiare un ottimo secondo posto finale con cui hanno chiuso nel migliore dei modi la loro stagione sportiva.



A proseguire, invece, è l’annata della ginnastica ritmica che vivrà un’importante tappa venerdì 15 novembre nella napoletana San Giorgio a Cremano con il Campionato Interregionale Individuale di Categoria Gold. In questa gara si confronteranno le migliori ginnaste emerse dai campionati regionali in un impegnativo programma tra corpo libero, palla, clavette e nastro, e la Ginnastica Petrarca sarà presente nella categoria Junior1 con Gaia Tavarnesi del 2006. Il fine settimana successivo, invece, sono in programma a Foligno le finali dei Campionati Italiani di Specialità Gold che vedranno per protagoniste Anita Adreani, Francesca Mazzierli e Sofia Mortimer. «La Ginnastica Petrarca sta vivendo un finale di stagione di belle emozioni - commenta il presidente Simone Quinti. - Le fasi finali dei campionati giovanili di ritmica e le medaglie vinte dalle ragazze dell’artistica confermano la bontà del lavoro svolto dalla nostra società nei diversi settori della ginnastica».