A MCMA Pharma & Chemical Web Edition la prima survey sulla Manutenzione 4.0 nell’industria farmaceutica

Il 23 febbraio la giornata verticale online sulla manutenzione

Il 23 febbraio torna l’appuntamento verticale MCMA Pharma & Chemical Web Edition, evento dedicato a tutti gli operatori professionali del mondo della manutenzione industriale e asset management con focus sul mondo chimico e farmaceutico.



L’industria del farmaco è uno dei principali settori produttivi del continente, da sempre all’avanguardia anche nell’innovazione e che negli anni ha ampliato l’integrazione dei processi produttivi in ottica 4.0.

MCMA Pharma & Chemical è così incentrata sulle tematiche della digitalizzazione e delle tecnologie abilitanti per il futuro dell’industria chimico-farmaceutica, declinate naturalmente in ambito manutentivo, comunque a spaziare sui vari settori integrati: dal Pharma 4.0 alle soluzioni per l’efficienza energetica e nei processi produttivi, dai nuovi sensori ai Big Data, fino alla manutenzione e gestione degli impianti senza dimenticare le tematiche del condition monitoring e dell’IIOT.



La giornata vuole risultare un momento di approfondimento e confronto a partire dalla sessione plenaria, che fornirà una fotografia dello stato dell’arte del settore e dell’intera filiera integrata.

Nel corso della sessione verrà presentata la prima survey “Pharma Operations and Maintenance 4.0”, sviluppata da AFI - Associazione Farmaceutici Industria, in collaborazione con EIOM, e dedicata all’implementazione della Manutenzione 4.0 nell’industria Farmaceutica.

Si tratta della prima inchiesta conoscitiva di questo tipo realizzata in Italia nell’ambito dell’industria farmaceutica italiana: sarà più che interessante verificare, sulla base di quanto emergerà dai dati delle aziende farmaceutiche iscritte ad AFI, il trend dell’implementazione delle tecnologie 4.0 nell’industria del Pharma in Italia. Nel corso della sessione interverranno esponenti di rilievo di importanti realtà industriali, end user, enti ed esperti per illustrare innovazioni, progetti e applicazioni anche 4.0 nell’ambito farmaceutico.



Quello della manutenzione è uno dei temi più caldi in termini di investimenti strategici, efficienza, innovazione, riduzione dei costi; il convegno è rivolto a direttori di stabilimento e fabbriche, direttori di produzione, responsabili di funzione e servizio di manutenzione, supervisori, ingegneri, responsabili di esercizio, progettisti e tecnici specialisti.



MCMA Mostra Convegno Manutenzione Industriale e Asset Management raccoglie l’eredità di MCM, un’evoluzione in linea con il mercato che evidenzia ancor meglio l’importanza e la stretta relazione tra la gestione degli asset e tutte le attività manutentive, risultando la giusta occasione per approfondire gli scenari della manutenzione e asset management, le migliori tecnologie e soluzioni anche in ottica 4.0.



MCMA Web Edition è in programma il 23 febbraio, il programma dell’evento sarà presto disponibile sul sito ufficiale da cui gli operatori interessati potranno preregistrarsi per partecipare gratuitamente alla giornata online.