Acta Week 2019 inCOWORK

Milano - inCOWORK, spazio di Coworking presente in diversi punti della città, dedica un’intera settimana ai Freelance presso la sua sede di Montegani, in via Lodovico Montegani 23.

Da Lunedì 8 a Venerdì 12 Aprile 2019 tutti i liberi professionisti potranno partecipare alle numerose iniziative, organizzate insieme ad Acta, l’associazione dei Freelance. Durante questi 5 giorni i Freelance potranno conoscere Acta, provare gratuitamente il coworking dalle 9:30 alle 18:00 e tenersi al passo con i tempi con 7 corsi di formazione.



Grazie alla convenzione di inCOWORK con Acta, tutti gli associati avranno inoltre diritto ad uno sconto del 20% sull’affitto di un ufficio o una scrivania.



inCOWORK per l’Acta Week : scopri tutti gli eventi rivolti ai Freelance



Tutti i giorni dalle 14:00 alle 16:00

Sportello ACTA



Una sessione da 30 minuti dedicata per conoscere da vicino l'associazione, confrontarsi sui problemi legati al mondo del lavoro autonomo e avere informazioni di base sui diritti e sugli obblighi dei freelance.



Martedì 9 Aprile dalle 11:00 alle 12:30

Malattia, maternità e altri diritti dei Freelance



Indicazioni e suggerimenti pratici per muoversi con agilità nel nuovo sito INPS e ottenere – in tempi brevi e soprattutto con poco stress – le famigerate prestazioni a sostegno del reddito come malattia, maternità e congedo parentale.

Relatrice: Samanta Boni, traduttrice freelance, responsabile Ufficio Stampa e gruppo comunicazione di ACTA, autrice dell'ebook "Il welfare per freelance non è una leggenda metropolitana", ed. Zandegù





Martedì 9 Aprile dalle 14:30 alle 16:30

Gestione del tempo: App e Consigli



Con questo corso capirai perché è importante gestire meglio il tuo tempo, trovando tutte le piccole grandi distrazioni che puoi avere e come fare per lavorare più efficacemente (e non per forza per ore e ore).

Relatrici: Ana Maria Fella è una Digital e social media specialist freelance da quasi 3 anni, dopo lunghe esperienze in società strutturate e contratti a tempo indeterminato. Si occupa di strategia digital e social e il suo tempo libero è per lei prezioso.

Heidi Iuliano è una Digital Strategist, si occupa di formazione e di consulenza in ambito digitale. Lavora molto spesso in orari assurdi e su svariati progetti senza rinunciare ai suoi hobbies grazie alla gestione del tempo.

Da più di un anno gestiscono Digital and Co. un team di liberi professionisti, che aiuta le piccole e medie imprese a creare e migliorare la propria presenza online e brand.



Mercoledì 10 Aprile dalle 10:00 alle 12:00

Newsletter: Normativa e Strumenti



Le Newsletter risultano uno strumento di marketing tra i più potenti e con tassi di conversioni più alti rispetto ad altri. Sapere come fare sfruttare le mail di possibili clienti in nostro possesso per fare marketing è fondamentale per avere successo anche con budget ridotti. Conoscere le normative che riguardano l'attività di Newsletter è necessario per essere a norma di legge ed evitare sanzioni costose.

Relatori: Heidi Iuliano: digital strategist, formazione e consulenza in ambito digitale. Specializzata in social media.

Alessandro Vercellotti, Avvocato del Digitale specializzato in e-commerce, contest, copyright, Gdpr e contrattualistica per il Digitale. Autore per Dario Flaccovio Editore, Speaker nei maggiori eventi nazionali del digitale e formatore aziendale





Mercoledì 10 Aprile dalle 14:30 alle 16:30

Linkedin per Freelance



Quanto è importante creare la propria reputazione con uno strumento che sa davvero convertire? Ecco un corso che ti aiuta a capire le tue potenzialità!

Relatore: Cristian Tava, docente di Youtube Marketing e Podcast Marketing lavora nel settore della comunicazione da molti anni studiando i vari social e le possibili applicazioni sulle strategie di marketing.

Ex Artigiano, ex Informatico, ex Marchigiano ha formato un suo stile di docenza basato sulla consapevolezza delle relazioni che ci legano sui social per farne un "motore" relazionale molto efficace.



Giovedì 11 Aprile dalle 11:00 alle 12:30

Vuoi farti pagare il giusto? Come negoziare con i clienti



Accorgimenti per non farsi tiranneggiare dai propri clienti e ottenere contratti soddisfacenti.

Quanto costa il mio lavoro? Come lo traduco in un’offerta? Prima di fare un preventivo devo essere consapevole dei miei costi, dei prezzi di mercato, e di quanto guadagnare per poter vivere del mio lavoro. Suggerimenti pratici e tecniche di negoziazione per stare alla larga dal tira-e-molla sul prezzo e non svendere la tua professionalità.

Relatrice: Enrica Poltronieri, già consigliera Acta, consulente ed esperta di negoziazione



Venerdì 12 Aprile dalle 11:00 alle 12:30

Cosa sapere prima di aprire una partita IVA?



Con che contratti lavora un freelance? Che cosa significa aprire una partita IVA: quali responsabilità e quali attenzioni dovrai avere? Quanto ti resta in tasca di quello che fatturi? Quando paghi imposte e contributi?

Un evento rivolto a chi sta pensando di aprire una partita IVA per avviare un'attività professionale e anche a chi l’ha aperta da poco e vorrebbe avere maggiori delucidazioni per gestire al meglio i vari adempimenti e non solo.

Relatrice: Cristina Zanni, consigliera e socia fondatrice di Acta, ricercatrice socio–economica, organizza e realizza percorsi di orientamento e formazione.



Venerdì 12 Aprile dalle 14:30 alle 16:30

Crea il tuo sito web in Wordpress



Finalmente il Sito Web è tornato ad essere lo strumento per comunicare. Impariamo insieme ad utilizzare le funzioni di base ed a configurarlo nel modo giusto. Il resto dipenderà da quello che vorrai scriverci.

Un evento rivolto a tutti quei professionisti che vogliono creare una base solida della propria comunicazione.

Il corso è consigliato sia a neofiti che a persone che conoscono già wordpress a livello di utilizzo base (inserimento articoli) per scoprire la parte più tecnica di questo strumento.

Relatore: Cristian Tava - la sua esperienza parte dal mondo dei primi server di rete e dei primi siti web conoscendo la rete dalle sue radici. Utilizza Wordpress dalle primissime versioni e ancora oggi lo fornisce ai clienti e li aiuta ad utilizzarlo per migliorare il proprio lavoro.



Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito www.incowork.it



