Al via la quindicesima edizione di DiVin Ottobre

Alla scoperta del Trentino, sedotti dal fascino del foliage e dal gusto delle eccellenze enogastronomiche della stagione, tra degustazioni, passeggiate all’aperto e momenti di approfondimento. Ritorna la rassegna della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino che celebra l’autunno e le sue tradizioni attraverso una serie di iniziative in programma tutti i fine settimana di ottobre in varie località: dalla Vallagarina alla Valle dei Laghi, dalla Valle di Cembra alle Giudicarie, dalla Valsugana all’Alpe Cimbra, passando per le colline di Trento.

L'aria diventa più frizzante, il bosco si colora delle scenografiche nuance autunnali e cominciano a fare la loro comparsa le castagne. Per scoprire i paesaggi più suggestivi attraverso un viaggio di gusto che coinvolge cantine, produttori gastronomici, distillerie e ristoranti, è possibile partecipare a DiVin Ottobre, ricco calendario di oltre una trentina di appuntamenti organizzati dai soci della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino per offrire agli amanti di natura ed enogastronomia delle coinvolgenti attività durante tutti i weekend del mese di ottobre.



1° weekend



Si parte da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, ore 10.00, con Un Inkino all’autunno (link), tra le colline di Trento, con visita guidata in cantina, passeggiata e un pic nic tra i vigneti. Un’iniziativa che si replicherà nelle stesse modalità in tutti i fine settimana del mese.



A Cavedine, in Valle dei Laghi, sabato 3 ottobre, a partire dalle 10.30, si svolge Il ciclo della vite/vita (link), giornata itinerante alla scoperta delle varie fasi produttive della vite che inizia con una visita in apicoltura seguita da quella in vigneto con degustazione, pranzo in agritur e chiusura del pomeriggio in distilleria. L’occasione si ripeterà sabato 10 e sabato 17 ottobre.



Ad Ala, sabato 3 e domenica 4 ottobre, dalle 9.00 alle 18.00, è invece in programma Enotour di ottobre (link), percorso “multisensoriale” con degustazione itinerante tra i vigneti di vini e prodotti locali. Anche in questo caso, l’iniziativa si ripeterà in tutti i weekend di ottobre.



Vero e proprio tuffo nelle tradizioni dell’Alpe Cimbra con Herbsttorgelen Zimbar (link), in programma domenica 4 ottobre, dalle 10.00, a Luserna: trekking enogastronomico alla scoperta delle prelibatezze della cucina locale. In Valle di Cembra, sempre domenica 4 ottobre, ma a partire dalle 16.00, ad Altavalle c’è infine Musica&Gusto (link), aperitivo musicale dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali.



2° weekend



Il secondo weekend di ottobre vede protagonista il Marzemino con La Vigna Eccellente. Ed è subito Isera (link), in programma domenica 11 ottobre. Una giornata speciale nella “Città del Vino” di Isera alla scoperta di questo tipico vino rosso che in questa zona ha saputo esprimersi al meglio. Oltre a degustazioni e menù a tema Marzemino, la giornata prevede la premiazione del concorso La Vigna Eccellente, primo e unico in Italia e in Europa che premia non il miglior vino ma il vitigno più curato e l’agricoltore che lo ha coltivato.



3° weekend



Il terzo weekend è invece dedicato al Müller Thurgau, vitigno tipico della Valle di Cembra, con la XXXIII Rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna (link), in programma da giovedì 15 a sabato 17 ottobre a Trento presso Palazzo Roccabruna-Enoteca Provinciale del Trentino che proporrà oltre 50 etichette dei vini candidati al Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau. Venerdì 16 ottobre, dalle ore 18.00, è invece a calendario un aperitivo speciale in cantina, sulle colline di Martignano di Trento, con Coralli e Bollicine (link) per conoscersi e condividere esperienze davanti ad un calice di Trentodoc attraverso il Gioco dei Coralli, un gioco di carte nato dall’incontro di otto donne trentine. Sabato 17 ottobre torna protagonista con Caneve en festa (link), cena itinerante, con partenza scaglionata tra le 16 e le 19.30, tra le vie del borgo di Cembra Lisignago alla scoperta di sapori e saperi locali.



4° weekend



Sabato 24 e domenica 25 ottobre, a partire dalle 18.00, ci si sposta in Valsugana, precisamente a Roncegno Terme, per Aperitivo con l’autunno (link) con degustazioni di prodotti del territorio tra golose elaborazioni – anche a base di castagne – curate da uno chef e abbinati a salumi, formaggi e vini della zona. In alternativa, si può scegliere di partecipare alla Sagra della Ciuìga (link) di San Lorenzo Dorsino, dove verrà celebrato questo particolare salume presidio Slow Food ottenuto dall’incontro tra carne di maiale e rapa bianca nella cornice di uno dei “Borghi più belli d’Italia”, tra mercato tipico dedicato al food e all’artigianato, appuntamenti musicali e possibilità di degustare i piatti della tradizione a base di questa specialità nei ristoranti convenzionati.



5° weekend



Oltre al secondo appuntamento della Sagra della Ciuìga, in programma per sabato 31 e domenica 1 novembre, l’ultimo weekend di ottobre dà appuntamento agli appassionati di vino con Reboro. Territorio & Passione (link), in programma sabato 31 ottobre in Valle dei Laghi: un evento dedicato a questo speciale vino, frutto di un progetto condiviso tra alcune cantine locali, e momento in cui verranno proposti momenti di approfondimento e speciali abbinamenti in cantina.



Tutti i sabati di ottobre, dalle 9.30 in poi, è inoltre in programma Taste&Bike - Speciale Marzemino (link), una giornata alla scoperta del lato più enogastronomico della Vallagarina, tra Rovereto, Mori, Isera e Nogaredo. Il tour, che comprende laboratorio di cucina, pranzo e varie degustazioni, prevede tappe in diverse aziende della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, che possono essere raggiunte in e-bike o, se si preferisce, autonomamente in auto.



DiVin Ottobre fa parte del calendario di manifestazioni enologiche provinciali denominato #trentinowinefest e viene organizzata in collaborazione con Consorzio La Trentina, presente con le sue mele in alcune delle iniziative proposte e con il supporto della Comunità della Valle di Cembra.



Dettagli, costi e informazioni sulle prenotazioni sono disponibili sul sito tastetrentino.it/divinottobre



La kermesse potrà subire variazioni in base alle disposizioni governative e provinciali legate all'emergenza Coronavirus.