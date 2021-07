Aprono i concerti di LIBERTANGO 5ET

LIBERTANGO 5ET IN CONCERTO IN CONCERTO VENERDÌ 16 LUGLIO E SABATO 17 LUGLIO A CATANIA E A ENNA

Nel segno di una fascinosa commistione comprendente tango, jazz, latin jazz e musica mediterranea, il Libertango 5et sarà protagonista all’anfiteatro de “Le Ciminiere” di Catania venerdì 16 luglio alle 21:00, in seno all’evento “Ciminiere in Jazz – Catania 2021” organizzato dall’associazione Musikante, per poi replicare sabato 17 luglio, sempre alle 21:00, al Castello di Lombardia a Enna, concerto inserito nel programma del “Festival Stupor Mundi. Musica d’autore nei luoghi federiciani”, a cura della cooperativa Olimpo con il patrocinio del Comune di Enna. Il quintetto formato da Marcello Leanza (flauto e sassofoni), Gino De Vita (chitarra), Francesco Calì (fisarmonica), Giovanni Arena (basso e contrabbasso) e Ruggero Rotolo (batteria) proporrà un ricco e interessante repertorio improntato principalmente su composizioni originali contenute in Point of No Return, album di prossima pubblicazione per la TRP Music anticipato dal singolo Alysia’s Dance, brano originale autografato da Gino De Vita, in rotazione radiofonica da venerdì 9 luglio e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Inoltre, il Libertango 5et eseguirà alcuni brani di propria composizione presenti nei precedenti lavori discografici e qualche cover rigorosamente (ri)arrangiata. Dunque, per tutti gli appassionati del genere, due concerti imperdibili, in cui la veracità comunicativa e il caldo sound mediterraneo rappresentano le peculiarità stilistiche di un quintetto che inneggia alla solarità e all’ottimismo, capace di entrare subito in empatia con il pubblico.

Biografia

Il Libertango 5tet nasce nel 1992 dall’incontro fra il chitarrista marsalese Gino De Vita e il fisarmonicista catanese Francesco Calì. La formazione si consolida come quintetto con l’ingresso di Marcello Leanza al flauto e ai sassofoni, Giovanni Arena al basso e al contrabbasso e Ruggero Rotolo alla batteria. Fin dall’inizio, le peculiarità stilistiche della band sono riconoscibili attraverso una spiccata inclinazione verso la melodia, di matrice mediterranea, oltre a un utilizzo estensivo di un’armonia dalla chiara impronta jazzistica. I brani del Libertango 5tet sono frutto di una ricca e accattivante miscellanea incentrata su generi musicali provenienti da tutte la latitudini: tango, jazz, latin jazz e musica mediterranea, influenze che confluiscono nel loro terzo album, Point of No Return, di prossima pubblicazione.