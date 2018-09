C'è sempre una buona occasione...anche a Settembre torna Torre in Festa

L’appuntamento con la festa di Torre d’Isola ritorna dopo la pausa estiva: domenica 23 Settembre nel Cortile del Comune street food, formaggi italiani e mercatini Torre in Festa 23 Settembre 2018 Dalle 9 alle 18 Cortile del Comune, Torre d’Isola (Pv) Agenzia Reclam 347 7264448 In caso di maltempo, la manifestazione si terrà comunque

Domenica 23 Settembre torna Torre in Festa, la festa di Torre d’Isola organizzata dal Comune e dall’Agenzia Reclam.

Tra i protagonisti anche il MEC-Mercatino Enogastronomico della Certosa: dalle 9 il cortile del Comune si animerà delle bancarelle del farmers’ market con il meglio del meglio della produzione agricola del Pavese, dell’Oltrepo, della Lomellina e del vicino Monferrato. Formaggi, le pluripremiate offelle di Parona, vino, riso, confetture, pane, farine, miele, salame di Varzi, birra, confetture e distillati, frutta e verdura. Per celebrare settembre - mese dell’oca tutta una sezione dedicata alle eccellenze prodotte con la carne d’oca: salame cotto classico e crudo, patè prosciutti, petto d’oca affumicato. Special guest anche alcune produzioni extra regione quali le olive e l’olio pugliesi. Dal produttore al consumatore secondo la filosofia del MEC-Mercatino Enogastronomico della Certosa: per questo appuntamento di settembre i formaggi la faranno da padrone con degustazioni e nuove bancarelle: formaggi dalla Sicilia, dalla Puglia, dal Piemonte e poi la produzione di un maestro e pioniere di arte casearia e affinamento quale è Marco Bernini, famoso per i suoi incredibili erborinati.

Dalle 12 risotto, salumi e gnocco fritto. E per tutto il giorno le associazioni di Torre d’Isola partecipanti prepareranno altre prelibatezze a solleticare la golosità del pubblico di grandi e piccini.

Insieme a tipicità ed eccellenze enogastronomiche il pubblico potrà trovare dalle 9 alle 18 il Mercato del Fatto a Mano con prodotti artigianali etnici e non ma anche il mercatino dell’usato di Svuota la cantina! (prenotazione obbligatoria al 333-7679621).

In caso di maltempo, la manifestazione si terrà comunque.