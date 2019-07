Crik Crok Party 2019: a San Felice Circeo divertimento per grandi e piccini sabato 20 luglio

Presso lo stabilimento Viva Beach, dalle ore 18:00 alle 21:00, un evento gratuito e aperto al pubblico con musica, danza, DJ set, giochi per bambini e spettacoli di magia

Un pomeriggio da passare al mare, in armonia con tutta la famiglia, aspettando il tramonto con un appuntamento all’insegna del relax e del divertimento: sarà lo stabilimento Viva Beach di San Felice Circeo (Latina) a ospitare il Crik Crok Party 2019, un evento gratuito e aperto al pubblico che prevede musica, danza, DJ set e giochi per bambini sulla spiaggia dorata della famosa località balneare.







In una location esclusiva incorniciata dalla bellezza della natura della costa, tra l’azzurro del mare e il verde smeraldo della macchia mediterranea che abbraccia il Promontorio della Maga Circe, dalle ore 18:00 alle 21:00 sarà possibile assistere a un susseguirsi di intrattenimenti per grandi e bambini: dallo spettacolo di danza del corpo di ballo Beat Evolution, all’apparizione di Mago Zuppetta, che saprà catturare attenzione e curiosità del pubblico con divertenti giochi e numeri. L’evento accompagnato da DJ Set, prevede anche un’area dedicata ai più piccinini, con corner trucca bimbi, e tanto colore e allegria, tra palloncini, palloni giganti e gonfiabile personalizzati, distribuiti per la location.



Aspettando il calar del sole nel splendido mare di San Felice Circeo, sarà possibile gustare anche l’intera linea di snack salati dello storico marchio Crik Crok.



Il Crik Crok Party è inserito all’interno della campagna di rilancio promozionale del brand Crik Crok, iniziata nel Lazio lo scorso 20 maggio e proseguito nelle altre regioni italiane. Una comunicazione integrata ideata e realizzata dall’agenzia BSG che punta sul sentiment dei bambini, ma anche degli adulti, per stimolare grande stupore e coinvolgimento in un’attività raggiante e piena di vitalità, che sta facendo vivere una vera e propria “Brand Experience” a tutto il pubblico coinvolto.



www.crikcrok.it



CRIK CROK PARTY 2019

Sabato 20 luglio

San Felice Circeo, Latina

Viva Beach – Lungomare Circe 68

dalle ore 18:00 alle 21:00

ingresso gratuito e aperto al pubblico