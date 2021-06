DUNA & TEDxModena 2021 - VISION OF SUPER

Sabato 3 Luglio 2021 h 15:30 / Teatro Storchi / Modena Save the date!

TEDx torna a Modena per il quinto anno consecutivo sostenuto con entusiasmo da DUNA-Corradini nell’ambito delle sponsorizzazioni rivolte alla divulgazione scientifica e tecnologica. Sabato 3 luglio sul palco del Teatro Storchi saliranno pensatori e innovatori che proporranno la loro idea in tema di “VISION OF SUPER”.



Ogni Speaker avrà a disposizione non più di 18 minuti, come da regole TED, per coinvolgere il pubblico nella propria idea di VISION OF SUPER, ovvero la visione come origine e motore del cambiamento e fondamenta di ogni evoluzione sociale e culturale.



TED è un’organizzazione no-profit assolutamente apartitica che ha l’obiettivo di diffondere idee, sotto forma di brevi e potenti interventi di speaker innovativi e selezionati. Nasce nel 1984 in California come conferenza sulla tecnologia, l’entertainment e il design (da cui l’acronimo TED). Nel tempo TED è diventata una community mondiale grazie anche al programma TEDx, ovvero eventi indipendenti organizzati a livello locale ma certificati TED. Dal 2009 ad oggi, gli eventi TEDx a livello globale sono stati circa 20 mila generando oltre 1 miliardo di visualizzazioni sulla piattaforma dedicata. TED affronta argomenti e propone riflessioni che spaziano dalla scienza al business, dalla cultura all’arte, stimolando il pensiero laterale alla base di ogni innovazione e trasformazione sociale e culturale.



Per parlare di VISION OF SUPER la città di Modena offre il palcoscenico del teatro di Largo Garibaldi ai pionieri del cambiamento che smantellano equilibri consolidati, affrontano rischi ed estendono i confini del pensiero a volte creando nuovi scenari, altre volte reinterpretando l’esistente in modo non convenzionale. In soli 18 minuti.



Segui TEDxModena sul web e sui social nei prossimi giorni per sapere chi saranno gli speakers di questa edizione (https://www.tedxmodena.it/)



DUNA-Corradini, da anni partner e sponsor di TEDxModena, sostiene l’iniziativa e vi invita a trascorrere un pomeriggio alternativo, finalmente in presenza!

Ci vediamo il 3 luglio alle 15:30 a teatro.



VENDITA BIGLIETTI: https://bit.ly/3zKjBKL



Partecipa alla CENA DI GALA con speakers, organizzatori e volontari e sostieni la diffusione di idee di valore nella tua comunità: https://bit.ly/3xIklyc